У Києві нагадали, як правильно передавати показання за гарячу воду та водовідведення

У столиці мешканцям нагадали про важливу особливість у системі комунальних послуг: постачання гарячої води та водовідведення здійснюють різні організації. Про це повідомляє «Київтеплоенерго».
Зокрема, за постачання гарячої води відповідає Київтеплоенерго, а за відведення стічних вод — Київводоканал. Відповідно, сплачувати за ці послуги й передавати показання лічильників слід окремо — кожній компанії.
Як передати показання за гарячу воду (Київтеплоенерго):
Як передати показання за водовідведення (Київводоканал):
Споживачам слід уважно перевіряти, куди саме вони надсилають показання, щоб уникнути помилок у нарахуваннях.
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