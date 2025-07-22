У Києві нагадали, як правильно передавати показання за гарячу воду та водовідведення

Послуги надають різні компанії, тому дані слід подавати окремо кожній.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці мешканцям нагадали про важливу особливість у системі комунальних послуг: постачання гарячої води та водовідведення здійснюють різні організації. Про це повідомляє «Київтеплоенерго».

Зокрема, за постачання гарячої води відповідає Київтеплоенерго, а за відведення стічних вод — Київводоканал. Відповідно, сплачувати за ці послуги й передавати показання лічильників слід окремо — кожній компанії.

Як передати показання за гарячу воду (Київтеплоенерго):

через особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу;

на сайті Київтеплоенерго;

у чат-ботах Telegram і Viber;

через мобільний додаток «Комуналка»;

за телефонами: 0 800 404 407 та (044)247-40-40.

Як передати показання за водовідведення (Київводоканал):

через особистий кабінет Київводоканалу;

на сайті Центру комунального сервісу;

через додаток «Київводоканал цифровий»;

у чат-ботах Telegram і Viber;

за телефонами: (044)202-02-02 або (044)247-40-40.

Споживачам слід уважно перевіряти, куди саме вони надсилають показання, щоб уникнути помилок у нарахуваннях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.