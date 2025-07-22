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У Києві нагадали, як правильно передавати показання за гарячу воду та водовідведення

00:05, 22 липня 2025
Послуги надають різні компанії, тому дані слід подавати окремо кожній.
У Києві нагадали, як правильно передавати показання за гарячу воду та водовідведення
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У столиці мешканцям нагадали про важливу особливість у системі комунальних послуг: постачання гарячої води та водовідведення здійснюють різні організації. Про це повідомляє «Київтеплоенерго».

Зокрема, за постачання гарячої води відповідає Київтеплоенерго, а за відведення стічних вод — Київводоканал. Відповідно, сплачувати за ці послуги й передавати показання лічильників слід окремо — кожній компанії.

Як передати показання за гарячу воду (Київтеплоенерго):

  • через особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу;
  • на сайті Київтеплоенерго;
  • у чат-ботах Telegram і Viber;
  • через мобільний додаток «Комуналка»;
  • за телефонами: 0 800 404 407 та (044)247-40-40.

Як передати показання за водовідведення (Київводоканал):

  • через особистий кабінет Київводоканалу;
  • на сайті Центру комунального сервісу;
  • через додаток «Київводоканал цифровий»;
  • у чат-ботах Telegram і Viber;
  • за телефонами: (044)202-02-02 або (044)247-40-40.

Споживачам слід уважно перевіряти, куди саме вони надсилають показання, щоб уникнути помилок у нарахуваннях.

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Київ комунальні послуги вода

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