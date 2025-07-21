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У Києві п’яний чоловік вирішив відсвяткувати перемогу спортсмена стріляниною

17:50, 21 липня 2025
Тепер чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі.
У Києві п’яний чоловік вирішив відсвяткувати перемогу спортсмена стріляниною
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У Києві поліцейські затримали чоловіка, який відзначив перемогу українського спортсмена, влаштувавши стрілянину на вулиці.

Інцидент стався в Дарницького району столиці. Правоохоронці встановили, що чоловік дивився спортивну трансляцію в альтанці поруч із будинком. Після завершення ефіру, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив емоційно відзначити перемогу українського спортсмена, здійснивши шість пострілів із травматичного пістолета: чотири – в повітря, ще два – в дерево, чим налякав місцевих мешканців.

«Слідчі вилучили зброю та гільзи, які наразі направлені на експертизу, а 36-річного киянина затримали в порядку статті 298–2 Кримінального процесуального кодексу України», - заявили у поліції.

Наразі чоловіку повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Тепер йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

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Національна поліція Київ

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