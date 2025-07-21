Практика судов
  1. В Украине

В Киеве пьяный мужчина решил отпраздновать победу спортсмена стрельбой

17:50, 21 июля 2025
Теперь мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.
В Киеве пьяный мужчина решил отпраздновать победу спортсмена стрельбой
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве полицейские задержали мужчину, который отметил победу украинского спортсмена, устроив стрельбу на улице.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы. Правоохранители установили, что мужчина смотрел спортивную трансляцию в беседке рядом с домом. После завершения эфира, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил эмоционально отпраздновать победу украинского спортсмена, произведя шесть выстрелов из травматического пистолета: четыре — в воздух, еще два — в дерево, чем напугал местных жителей.

«Следователи изъяли оружие и гильзы, которые направлены на экспертизу, а 36-летнего киевлянина задержали в порядке статьи 298–2 Уголовного процессуального кодекса Украины», — сообщили в полиции.

На данный момент мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Теперь ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Иностранные эксперты обеспечили объективность и беспристрастность отбора членов ВСП и ВККС – Высший совет правосудия

Опыт работы Этического совета и Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС в ВСП признали успешным.

В СБУ заявили о выявленных признаках российского влияния на НАБУ

Как отмечает СБУ, при обысках у контактов Федора Христенко обнаружены материалы производств НАБУ и анкеты кандидатов в детективы, что свидетельствует «о российском влиянии на НАБУ и системных утечках информации».

Денис Маслов внес законопроект о повышении окладов судьям местных судов до 90 тысяч грн, но есть нюанс

Изменения предусматривают расчет окладов судей в орудных величинах, а размер орудной величины будет установлен Кабмином, поручение которому с «желаемым» размером этой величины содержится в другом законопроекте, который зарегистрировали Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Даниил Гетманцев и другие.

Должна быть ясность в стратегии правительства в широком наборе реформ – глава миссии МВФ по Украине

Руководитель миссии МВФ по Украине Гевин Грей отметил, что для МВФ важно, чтобы партнеры могли сказать всем заинтересованным сторонам, что Украина продолжает реформы.

В бюджетном комитете считают, что международным партнерам пора разрешить использовать их помощь на нужды ВСУ

Сейчас международные партнеры не разрешают использовать свою помощь на нужды сектора обороны Украины, кроме Великобритании.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду