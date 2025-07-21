В Киеве пьяный мужчина решил отпраздновать победу спортсмена стрельбой

Теперь мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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В Киеве полицейские задержали мужчину, который отметил победу украинского спортсмена, устроив стрельбу на улице.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы. Правоохранители установили, что мужчина смотрел спортивную трансляцию в беседке рядом с домом. После завершения эфира, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил эмоционально отпраздновать победу украинского спортсмена, произведя шесть выстрелов из травматического пистолета: четыре — в воздух, еще два — в дерево, чем напугал местных жителей.

«Следователи изъяли оружие и гильзы, которые направлены на экспертизу, а 36-летнего киевлянина задержали в порядке статьи 298–2 Уголовного процессуального кодекса Украины», — сообщили в полиции.

На данный момент мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Теперь ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

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