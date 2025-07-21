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Лицо, руки, ноги – все под запись: в Украине будут фиксировать каждый практический экзамен на права

17:41, 21 июля 2025
В Украине вводят видеофиксацию экзаменов на права и более строгие правила пересдачи.
Лицо, руки, ноги – все под запись: в Украине будут фиксировать каждый практический экзамен на права
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В Украине утверждены новые нормы для сдачи экзаменов на получение водительских прав, направленные на борьбу с коррупцией, повышение качества подготовки водителей и безопасности на дорогах. Об этом сообщает издание mauto.

Ключевым нововведением стала обязательная видеофиксация практических экзаменов. Все автомобили, которые используются для тестирования, будут оснащать камерами для записи всего процесса. Это обеспечит прозрачность экзаменов и послужит доказательной базой в случае обжалования результатов как кандидатами, так и экзаменаторами.

Для легковых автомобилей категории «B» предусмотрено не менее четырех камер, которые будут фиксировать дорожную ситуацию с обеих сторон, а также действия водителя: положение рук на руле, ног на педалях, лицо кандидата и экзаменатора. Для грузовиков, автобусов и автомобилей с прицепами (категории «С», „D“, «Е» и т.д.) количество камер может быть уменьшено до трех. Камеры могут быть как стационарными, так и установленными на временных креплениях, в соответствии с обновленной Инструкцией №408.

Еще одно важное изменение касается условий пересдачи практического экзамена. Отныне промежуток между попытками увеличен, чтобы кандидаты серьезнее готовились к повторному тестированию.

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водительские права авто

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