Обличчя, руки, ноги – все під запис: в Україні фіксуватимуть кожен практичний іспит на права

В Україні запроваджують відеофіксацію іспитів на права та суворіші правила перескладання.

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В Україні затверджено нові норми для складання іспитів на отримання водійських прав, спрямовані на боротьбу з корупцією, підвищення якості підготовки водіїв і безпеки на дорогах. Про це повідомляє видання mauto.

Ключовим нововведенням стала обов’язкова відеофіксація практичних іспитів. Усі автомобілі, які використовуються для тестування, оснащуватимуть камерами для запису всього процесу. Це забезпечить прозорість іспитів і слугуватиме доказовою базою у разі оскарження результатів як кандидатами, так і екзаменаторами.

Для легкових автомобілів категорії «B» передбачено щонайменше чотири камери, які фіксуватимуть дорожню ситуацію з обох боків, а також дії водія: положення рук на кермі, ніг на педалях, обличчя кандидата й екзаменатора. Для вантажівок, автобусів і автомобілів із причепами (категорії «С», «D», «Е» тощо) кількість камер може бути зменшена до трьох. Камери можуть бути як стаціонарними, так і встановленими на тимчасових кріпленнях, відповідно до оновленої Інструкції №408.

Ще одна важлива зміна стосується умов перескладання практичного іспиту. Відтепер проміжок між спробами збільшено, щоб кандидати серйозніше готувалися до повторного тестування.

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