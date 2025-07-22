В Киеве напомнили, как правильно передавать показания за горячую воду и водоотведение

Услуги предоставляются разными компаниями, поэтому данные следует предоставлять отдельно каждой.

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В столице жителям напомнили об одной важной особенности в системе коммунальных услуг: подачу горячей воды и водоотведение обеспечивают разные организации. Об этом сообщает «Киевтеплоэнерго»

В частности, за подачу горячей воды отвечает Киевтеплоэнерго, а за отведение сточных вод — Киевводоканал. Соответственно, оплачивать эти услуги и передавать показания счетчиков необходимо отдельно — каждой компании.

Как передать показания за горячую воду (Киевтеплоэнерго):

через личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса;

на сайте Киевтеплоэнерго;

в чат-ботах Telegram и Viber;

через мобильное приложение «Коммуналка»;

по телефонам: 0 800 404 407 и (044)247-40-40.

Как передать показания за водоотведение (Киевводоканал):

через личный кабинет Киевводоканала;

на сайте Центра коммунального сервиса;

через приложение «Киевводоканал цифровой»;

в чат-ботах Telegram и Viber;

по телефонам: (044)202-02-02 или (044)247-40-40.

Потребителям следует внимательно проверять, куда именно они отправляют показания, чтобы избежать ошибок в начислениях.

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