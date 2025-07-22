В Киеве напомнили, как правильно передавать показания за горячую воду и водоотведение

В столице жителям напомнили об одной важной особенности в системе коммунальных услуг: подачу горячей воды и водоотведение обеспечивают разные организации. Об этом сообщает «Киевтеплоэнерго»
В частности, за подачу горячей воды отвечает Киевтеплоэнерго, а за отведение сточных вод — Киевводоканал. Соответственно, оплачивать эти услуги и передавать показания счетчиков необходимо отдельно — каждой компании.
Как передать показания за горячую воду (Киевтеплоэнерго):
Как передать показания за водоотведение (Киевводоканал):
Потребителям следует внимательно проверять, куда именно они отправляют показания, чтобы избежать ошибок в начислениях.
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