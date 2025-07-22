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В Киеве напомнили, как правильно передавать показания за горячую воду и водоотведение

00:05, 22 июля 2025
Услуги предоставляются разными компаниями, поэтому данные следует предоставлять отдельно каждой.
В Киеве напомнили, как правильно передавать показания за горячую воду и водоотведение
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В столице жителям напомнили об одной важной особенности в системе коммунальных услуг: подачу горячей воды и водоотведение обеспечивают разные организации. Об этом сообщает «Киевтеплоэнерго» 

В частности, за подачу горячей воды отвечает Киевтеплоэнерго, а за отведение сточных вод — Киевводоканал. Соответственно, оплачивать эти услуги и передавать показания счетчиков необходимо отдельно — каждой компании.

Как передать показания за горячую воду (Киевтеплоэнерго):

  • через личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса;
  • на сайте Киевтеплоэнерго;
  • в чат-ботах Telegram и Viber;
  • через мобильное приложение «Коммуналка»;
  • по телефонам: 0 800 404 407 и (044)247-40-40.

Как передать показания за водоотведение (Киевводоканал):

  • через личный кабинет Киевводоканала;
  • на сайте Центра коммунального сервиса;
  • через приложение «Киевводоканал цифровой»;
  • в чат-ботах Telegram и Viber;
  • по телефонам: (044)202-02-02 или (044)247-40-40.

Потребителям следует внимательно проверять, куда именно они отправляют показания, чтобы избежать ошибок в начислениях.

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Киев коммунальные услуги вода

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