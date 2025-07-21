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Украине нужно больше Patriot, дронов и $6 миллиардов – Шмыгаль на «Рамштайн»

18:09, 21 июля 2025
Новый министр обороны Украины призвал союзников к усилению поддержки на заседании «Рамштайн».
Украине нужно больше Patriot, дронов и $6 миллиардов – Шмыгаль на «Рамштайн»
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Министр обороны Украины Денис Шмыгаль выступил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», обратившись к международным партнерам с призывом продолжать поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

По словам Шмыгаля, ключевым приоритетом является поставка американского оружия, в частности систем противовоздушной обороны Patriot и ракет-перехватчиков к ним, которые являются критически важными для защиты украинских городов от воздушных атак. Кроме этого, министр отметил необходимость финансовой поддержки для покрытия дефицита закупок в 2025 году, оцененного в 6 миллиардов долларов. Эти средства позволят Украине нарастить производство FPV-дронов, дронов-перехватчиков для борьбы с «шахедами» и дальнобойного оружия.

Шмыгаль подчеркнул важность обеспечения стабильной поддержки в 2026 году, в частности через включение Украины в программу кредитования SAFE, которая является ключевым источником финансирования. Он также отметил, что Украина продолжит развивать инициативу «Строим с Украиной», направленную на локализацию украинских компаний в странах-партнерах, и будет расширять совместные оборонно-промышленные проекты.

Министр отдельно призвал международное сообщество усилить санкционное давление на Россию, чтобы подорвать ее экономику и ограничить возможности для ведения войны. «Вместе мы формируем безопасное будущее для всех нас. Благодарны за поддержку нашей борьбы за свободу и мир», - подытожил Шмыгаль.

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оружие Денис Шмыгаль

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