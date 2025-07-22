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Помилково запропонував «товар» поліції – судили наркоторговця

07:00, 22 липня 2025
Британець отримав майже три роки в’язниці за торгівлю наркотиками після помилкового повідомлення поліцейському.
Помилково запропонував «товар» поліції – судили наркоторговця
Фото: ВВС
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23-річний Джек Йоганнесен із Великої Британії засуджений до 2 років і 10 місяців ув’язнення за постачання наркотиків та порушення умов звільнення під заставу. Як повідомляє BBC, чоловік помилково надіслав повідомлення з пропозицією купити наркотики офіцеру поліції.

Поліція зазначила, що Йоганнесен був частиною організованої злочинної групи, яка займалася торгівлею канабісом, крек-кокаїном і героїном. У жовтні 2024 року під час обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили телефони, на яких виявили листування з понад 400 контактами, яким він пропонував наркотики. Після цього його заарештували за підозрою в розповсюдженні наркотиків категорії B і відпустили під заставу.

Вже через вісім днів Йоганнесен, використовуючи новий телефон, продовжив пропонувати наркотики. Однак одне з повідомлень він помилково відправив на робочий номер поліцейського, який брав участь у попередньому обшуку. Це призвело до повторного арешту, цього разу за підозрою в торгівлі наркотиками категорій A і B. Під час другого обшуку чоловік намагався сховати телефон за шафою, але його виявили, коли той задзвонив.

У суді Йоганнесен визнав провину в постачанні канабісу та порушенні умов застави, але заперечив причетність до торгівлі кокаїном, і за цим обвинуваченням його виправдали. Суд призначив йому покарання у вигляді 2 років і 10 місяців позбавлення волі.

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суд поліція Велика Британія

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