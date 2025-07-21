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Украина до конца года планирует открыть еще четыре посольства — Андрей Сибига назвал страны

18:13, 21 июля 2025
МИД также планирует открыть новые консульства в ряде стран.
Украина до конца года планирует открыть еще четыре посольства — Андрей Сибига назвал страны
Фото: mfa.gov.ua
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что до конца 2025 года страна планирует открыть еще четыре посольства, передает пресс-служба МИД.

«Украина планирует открыть еще четыре посольства до конца 2025 года — в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае», — сообщил Сибига.

Глава МИД также заявил о планах открыть более 10 новых консульских учреждений до конца текущего года.

Новые консульства должны появиться в Румынии, Ираке, Италии, Германии, Словакии, а также по два — во Франции и Польше.

Кроме того, статус консульств Украины в Анталье и Гданьске планируется повысить до уровня генеральных консульств.

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МИД Украина

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