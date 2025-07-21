За два роки із вишів відрахували понад 50 тисяч чоловіків віком від 25 років

Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак заявив, що під час і після проведених перевірок у 2024-2025 роках із закладів вищої освіти відраховано понад 50 тисяч чоловіків.

Фото: sqe.gov.ua

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Під час і після проведених перевірок у 2024-2025 роках із закладів вищої освіти відраховано понад 50 тисяч чоловіків віком 25 років та більше. Про це заявив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

«Останні три роки частка бакалаврів, магістрів та аспірантів денної форми навчання віком старших за 25 років складає понад 20% загальної кількості здобувачів освіти. У 2021/2022 навчальному році ця частка становила лише 4%. Під час і після проведених перевірок у 2024-2025 роках із закладів вищої освіти відраховано понад 50 тисяч чоловіків. Тож з огляду на отримані дані потрібно розглядати питання не лише про притягнення до відповідальності, а в деяких випадках — і про анулювання ліцензій на провадження освітньої діяльності», — зазначив Гурак.

Серед критичних порушень, які Служба зафіксувала в ході перевірок закладів фахової передвищої та вищої освіти в умовах воєнного стану:

перевищення ліцензованого обсягу під час вступу;

поновлення на денну форму навчання після введення визначених обмежень;

недотримання вимог до військово-облікових документів під час вступу;

порушення правил прийому та фіктивність конкурсного відбору;

штучне продовження строку навчання за денною формою навчання;

несвоєчасне внесення наказів про зарахування чи відрахування до ЄДЕБО;

незадовільна відвідуваність і фіктивність навчання на денній формі.

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