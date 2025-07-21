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Новые пакеты помощи и закупка оружия — Шмыгаль подвел итоги 29-го Рамштайна

18:45, 21 июля 2025
США инициирует новый механизм совместно с НАТО, который позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины.
Новые пакеты помощи и закупка оружия — Шмыгаль подвел итоги 29-го Рамштайна
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Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подвел итоги 29-го заседания в формате «Рамштайн».

Ключевые решения партнеров:

США инициирует новый механизм совместно с НАТО, который даст возможность европейским странам закупать американское оружие для Украины. Европейские партнеры уже выразили готовность финансировать эту инициативу. Обсудили конкретный механизм ее реализации.

Германия присоединяется к инициативе передачи Украине пяти систем ПВО Patriot, которые вскоре поступят в страну. Также Берлин передает более 200 000 снарядов для систем Gepard и финансирует закупку украинских дальнобойных дронов.

Канада продолжит участие в финансировании украинского ОПК по «датской модели» и выделяет 20 млн канадских долларов на обслуживание украинских танков.

Нидерланды предоставляют 200 млн евро на дроны-перехватчики и еще 125 млн евро — на обслуживание истребителей F-16.

Норвегия в 2025 году выделит в целом 1 млрд евро на закупку дронов, из них 400 млн пойдут на закупки у украинского ОПК.

Швеция готовит новый пакет с ПВО, артиллерией и техникой.

«Сегодняшний “Рамштайн”, организованный министром обороны Великобритании Джоном Хили и министром обороны Германии Борисом Писториусом, объединил 52 страны и организации», — подчеркнул Шмыгаль.

Среди участников — Генсек НАТО Марк Рютте, министр обороны США Пит Хегсет, командующий Европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, Верховный представитель ЕС Кая Каллас.

В состав украинской делегации вошли: Секретарь СНБО Рустем Умеров, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, начальник Генштаба генерал-майор Андрей Гнатов, глава ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов, первый замминистра обороны Сергей Боев и другие представители сектора безопасности и обороны.

«Искренне благодарю каждую страну, которая поддерживает Украину в рамках формата “Рамштайн”. Особенно благодарен США — инициатору создания этой платформы в апреле 2022 года, а также Великобритании и Германии — за лидерство в Контактной группе.

Продолжаем работу с партнерами. Усиливаем армию и приближаем справедливый и устойчивый мир», — добавил Шмыгаль.

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Денис Шмыгаль

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