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У МОЗ повідомили, як знизилися ціни на іноземні ліки після декларування в Нацкаталозі

19:13, 21 липня 2025
Українцям повідомили перші результати зниження вартості імпортних ліків.
У МОЗ повідомили, як знизилися ціни на іноземні ліки після декларування в Нацкаталозі
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Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що в країні продовжується реформа фармацевтичного ринку, спрямована на підвищення прозорості та доступності цін на лікарські засоби.

Зазначається, що одним із ключових інструментів реформи став Національний каталог цін. Це реєстр граничних оптово-відпускних цін виробників або імпортерів. Паралельно працює система реферування цін на ліки, яка ґрунтується на порівнянні цін з ринками 8 європейських країн — Польщі, Чехії, Латвії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Румунії та Болгарії.

«Станом на зараз, завершено перший етап впровадження каталогу - декларування цін на лікарські засоби з Національного переліку. Йдеться про ефективні препарати, які застосовуються при найпоширеніших захворюваннях. Уже на цьому етапі фіксується зниження задекларованих цін, зокрема на популярні імпортні ліки», - заявили у МОЗ.

Серед них:

Тербізил  - протигрибковий крем (Угорщина) - з 309,46 до 161,21 грн

Евкабал краплі - назальний засіб від нежитю (Німеччина) - з 135,90 до 80,17 грн

Нормодипін 10 мг - препарат для контролю гіпертонії та ішемічної хвороби серця (Угорщина) - з 572 до 351 грн

Мультигрип Назаль - краплі при застуді (Румунія) - з 127,49 до 80,17 грн

Ібупром Спринт Макс -знеболювальний засіб (Польща) - з 370 до 251 грн

Загалом, каталог уже містить понад 2700 позицій. Серед них 419 оригінальних (інноваційних) лікарських засобів, 383 генеричні або біологічні препарати, 412 ліків, що входять до програм реімбурсації, та 1511 препаратів, які пройшли зовнішнє реферування.

«Зниження цін відбувається поступово. Аптеки можуть ще продавати старі партії за попередніми цінами, але не довше ніж чотири місяці.

Такий перехідний період дозволяє уникнути дефіциту. Нові партії надходитимуть у продаж за оновленими, задекларованими цінами», - додали у МОЗ.

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МОЗ

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