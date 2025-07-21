Мін’юст просить ВАКС стягнути у ході держави активи екснардепа Володимира Олійника

До Вищого антикорупційного суду надійшов позов про застосування санкції до Володимира Олійника.

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Міністерство то юстиції України повідомило, що 21 липня подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до Володимира Олійника у вигляді стягнення в дохід держави належних йому активів. Про це інформує офіційний сайт відомства.

Володимир Олійник раніше обіймав посаду мера міста Черкаси (з 1994-2002), був народним депутатом України. Після революції гідності виїхав до росії. Він є одним із засновників антиукраїнської організації «Комітет спасіння України», яка активно поширює російську пропаганду та підтримує агресію росії проти України.

«У 2022 році Володимир Олійник незаконно прибув на тимчасово окуповану територію Київщини, щоб допомагати встановленню на ній окупаційного режиму.

До стягнення заявлено:

- 6 об’єктів нерухомого майна, які знаходяться в місті Черкаси;

- 1 об’єкт нерухомості в Київській області;

- самохідне, моторне прогулянкове судно;

- частку корпоративних прав в ТОВ «Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ», - додали у Мін’юсті.

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