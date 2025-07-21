У НАБУ прокоментували затримання СБУ співробітника ЦА НАБУ, роботу якого курував екс-охоронець Януковича

У СБУ заявили, що повідомляли керівництво НАБУ про ризики, але керівництво Бюро не відреагувало – водночас у НАБУ заявили, що зверталися до СБУ стосовно відповідного співробітника.

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Як відомо, СБУ та Офіс Генпрокурора 21 липня заявили про викриття агентурного проникнення ФСБ до Національного антикорупційного бюро України.

Так, у Києві було затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який працює в найелітнішому закритому підрозділі «Д-2». За даними СБУ, він шпигував для російської спецслужби.

Як встановило розслідування, підривну діяльність координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до РФ.

СБУ задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта. Серед іншого, «кріт» збирав для фсб установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції.

Як зазначили у СБУ, «раніше співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики стосовно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності. У подальшому після ґрунтовного документування злочинів «крота» СБУ та ОГП затримали його. У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором».

У НАБУ прокоментували заяву СБУ.

Як вказали у Бюро, у серпні 2023 року до НАБУ надійшла інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних з одним із працівників Бюро. Йшлося про те, що в період служби в МВС (2012–2015 роки, тобто до початку роботи в НАБУ), ця особа пересилала електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО).

«У матеріалах зазначалося, що згаданий представник УДО до 2012 року обіймав посади в СБУ, а з 2012 по 2014 рік очолював один із підрозділів у складі служби безпеки президента в складі УДО. За даними СБУ, після анексії Криму ця особа перейшла на бік країни-агресора і з 2020 року працює у фсо рф.

Національне бюро одразу включилось у встановлення обставин. У межах робочої взаємодії між НАБУ та СБУ було організовано додаткову перевірку за участю визначених співробітників НАБУ та одного з керівників підрозділів СБУ.

Під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено. Це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей.

Більше того, НАБУ ініціювало проведення опитування співробітника з метою ухвалення рішення щодо його подальшої служби чи можливої дисциплінарної відповідальності. Однак СБУ наполегливо рекомендувала утриматися від будь-яких дій, щоб не завадити їхній оперативній роботі щодо інших зв’язків колишнього працівника УДО. СБУ також зазначила, що згадані зв’язки не стосуються працівника НАБУ, і контактів між ними не зафіксовано.

У серпні 2024 року СБУ усно повідомила, що під час розслідування справи про державну зраду, у якій фігурує згаданий колишній працівник УДО, жодної причетності працівника НАБУ не встановлено. Доказів участі в антидержавній діяльності — немає.

Відтоді НАБУ неодноразово зверталося до СБУ з проханням надати офіційне документальне підтвердження результатів перевірки, аби прийняти обґрунтоване рішення — щодо можливої відповідальності або подальшого проходження служби.

Станом на сьогодні жодної офіційної відповіді Бюро не отримало. Єдине публічне згадування про цей епізод зʼявилося у дописі СБУ в соцмережах 21 липня 2025 року», вказали у НАБУ.

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