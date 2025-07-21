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Аресты имущества будут отменять, если они мешают работе предприятия — Юлия Свириденко раскрыла детали моратория

22:15, 21 июля 2025
По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, новые дела смогут согласовывать только Генпрокурор или руководители прокуратур регионального уровня.
Аресты имущества будут отменять, если они мешают работе предприятия — Юлия Свириденко раскрыла детали моратория
Фото: investigator.org.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса. Позже секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что вводится ответственность за давление на бизнес и цифровизация процессов.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко раскрыла детали моратория на проверки бизнеса.

Что меняется:

  • контроль будет точечным — только там, где действительно высокие риски;
  • цифровизируется систему государственного надзора, чтобы ручное вмешательство стало невозможным.

Она подчеркнула, что прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По его результатам 30% таких производств уже закрыты.

«Наша задача — убрать искусственные преграды, которые блокируют бизнес, и не допустить появления новых необоснованных производств.

Для этого Правительство внесёт в Верховную Раду законопроекты о защите бизнеса и реформе контролирующих органов. Это будут изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные и подзаконные акты», — заявила Юлия Свириденко.

Также она добавила, что новые дела смогут согласовывать только Генеральный прокурор или руководители региональных прокуратур.

«Аресты имущества и документов будут отменяться, если они мешают работе предприятия. “Зависшие” дела без доказательств будут закрыты.

Эти изменения дадут нашим предпринимателям возможность работать свободно и поддерживать экономику во время войны», — заявила глава правительства.

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Кабинет Министров Украины

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