Аресты имущества будут отменять, если они мешают работе предприятия — Юлия Свириденко раскрыла детали моратория

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса. Позже секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что вводится ответственность за давление на бизнес и цифровизация процессов.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко раскрыла детали моратория на проверки бизнеса.
Что меняется:
Она подчеркнула, что прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По его результатам 30% таких производств уже закрыты.
«Наша задача — убрать искусственные преграды, которые блокируют бизнес, и не допустить появления новых необоснованных производств.
Для этого Правительство внесёт в Верховную Раду законопроекты о защите бизнеса и реформе контролирующих органов. Это будут изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные и подзаконные акты», — заявила Юлия Свириденко.
Также она добавила, что новые дела смогут согласовывать только Генеральный прокурор или руководители региональных прокуратур.
«Аресты имущества и документов будут отменяться, если они мешают работе предприятия. “Зависшие” дела без доказательств будут закрыты.
Эти изменения дадут нашим предпринимателям возможность работать свободно и поддерживать экономику во время войны», — заявила глава правительства.
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