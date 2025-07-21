Арешти майна будуть скасовувати, якщо вони шкодять роботі підприємства — Юлія Свириденко розкрила деталі мораторію

За словами прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, нові справи зможе погоджувати лише Генпрокурор або керівники прокуратур регіонального рівня.

Фото: investigator.org.ua

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський повідомив, що рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу. Згодом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що впроваджується відповідальність за тиск на бізнес та оцифровка процесів.

У свою чергу прем’єр-міністр України Юлія Свириденко розкрили деталі мораторію на перевірки бізнесу.

Що змінюється:

контроль буде точковим — лише там, де дійсно високі ризики.

цифровізується система державного нагляду, щоби ручне втручання стало неможливим.

Вона підкреслила, що прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. За його результатами, 30% цих проваджень — вже закриті.

«Наше завдання — прибрати штучні перешкоди, які блокують бізнес, і не допустити появи нових безпідставних проваджень.

Для цього Уряд внесе до Верховної Ради законопроєкти про захист бізнесу та реформу контролюючих органів. Це будуть зміни до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих і підзаконних актів», - заявила Юлія Свириденко.

Також вона додала, що нові справи зможе погоджувати лише Генпрокурор або керівники прокуратур регіонального рівня.

«Арешти майна й документів скасовуватимуть, якщо вони шкодять роботі підприємства. “Завислі” справи без доказів будуть закриті.

Ці зміни дадуть нашим підприємцям можливість працювати вільно і підтримувати економіку під час війни», - заявила очільниця уряду.

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