Впроваджується відповідальність за тиск на бізнес та оцифровка процесів — Умєров про мораторій на перевірки

Рустем Умєров повідомив, що змінюється сам підхід до ризик-орієнтованого нагляду – контроль там, де справді є загрози.

Фото: ukr.radio

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський повідомив, що рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу

Згодом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що було ухвалено рішення про запровадження мораторію на необґрунтовані перевірки підприємців з боку державних органів, зокрема – правоохоронців.

Він підкреслив, що ця трансформація буде системно координуватися:

▪️ буде обмежено кількість перевірок, особливо щодо малого та середнього бізнесу

▪️ змінюється сам підхід до ризик-орієнтованого нагляду – контроль там, де справді є загрози, а не навмання

▪️ запускається аудит проваджень, які блокують роботу підприємств без жодної вагомої причини

▪️ впроваджується відповідальність за тиск на бізнес та оцифровка процесів, щоб усе було прозоро

«Без реальної поваги до підприємництва – неможлива стійка економіка. А без стійкої економіки – немає сильної армії.

Саме тому ці рішення розглядаються нами в РНБО як частина комплексної архітектури безпеки України.

Завдання, яке поставив Президент, дозволить українським підприємцям вільно дихати, масштабуватися, створювати робочі місця й утримувати державу у найважчі часи», - додав Умєров.

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