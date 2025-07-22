Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

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Ситуація з виявленням СБУ ознак системного російського впливу на Національне антикорупційне бюро (НАБУ), зв’язків між керівником детективів НАБУ та депутатом з ОПЗЖ-агентом-ФСБ, а також виявленням російського «крота», ставить питання також і стосовно того, чи не використовувалося НАБУ і у якості важелю тиску на український бізнес певними колами, які побудували вигідну для себе власну систему «стримувань та противаг» під прикриттям «антикорупційної вертикалі» та за інформаційної підтримки «антикорупційних активістів».

Слід звернути увагу, що СБУ викрило не лише російський слід, а ще й ознаки виконання певних «замовлень» окремими представниками НАБУ в інтересах окремих олігархів.

Нещодавно, 11 липня, як повідомляло «Суспільне», ДБР проводило обшуки у екс-міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Йшлося про слідчі дії в справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Зі свого боку, Кубраков після слідчих дій почав запевняти, що останній контакт с Шевченко у нього «відбувся ще до повномасштабного вторгнення».

Нагадаємо, що Кубраков виступав так званим «викривачем» для НАБУ у справі забудовника Сергія Копистири. Втім, «антикорупціонери» допитали Кубракова лише через 8 місяців після подання заяви, а його показання фактично виявилися непотрібними у процесі, що викликає запитання стосовно його справжньої ролі.

Раніше ЗМІ детально описували, як Мінінфраструктури, після очолення його Олександром Кубраковим, вирішило посприяти у поверненні державної землі в оренду забудовнику-орендарю – приватній фірмі «Квіти України». При тому, що до цього внаслідок отримання приватною фірмою «Квіти України» землі державної агрофірми «Квіти України» унікальний майновий комплекс було зруйновано, побудовані десяток 25-поверхових комерційних житлових об’єктів, але від реалізації цього проекту держава не отримала жодного квадратного метра житла чи іншої нерухомості. За експертними оцінками державі було завдано чистий збиток 1,3 млрд грн.

Вже за наявності остаточного рішення Верховного Суду на користь держави, справа пішла на чергове коло, де Мінінфраструктури часів Кубракова спромоглося програти приватній фірмі господарський спір у першій інстанції, ініційований для поновлення договору оренди. Далі міністерство ухилялось від подання апеляції на невигідне для держави рішення. Коли ж справа мала йти на наступний рівень, і колишній орендар міг знов програти господарський спір, відбулося гучне «викриття» нового інвестора.

Кримінальне провадження було розпочате за повідомленням підлеглого міністра Кубракова – керівника департаменту Мінінфраструктури Олександра Доценка. Саме він з’явився до НАБУ із заявою про начебто «пропонування «фактичними власниками» ТОВ «Сітігазсервіс» (як він разом із НАБУ визначив підприємця-інвестора Сергія Копистиру) неправомірної вигоди Олександру Кубракову.

НАБУ взагалі не досліджувало питання раптового «співпадіння інтересів» члена команди Олекандра Доценка, чи самого міністра Кубракова та колишнього орендаря, який бажав усунути всі завади на шляху отримання в подальшу оренду землі.

При цьому, за повідомленнями ЗМІ, зокрема «Главкому», у лютому 2023 року (за півроку до подання Кубраковим заяви до НАБУ про начебто запропоновану йому неправомірну вигоду) НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно самого Олександра Кубракова. Втім, підозри йому не оголошували. Про можливі причини таких дій Кубракова «Ракурс» раніше писав у матеріалі «Феномен Кубракова: прозахіний реформатор, антикорупціонер-викривач чи ненадійний член команди?».

Крім того, рік тому були оприлюднені результати журналістського розслідування «BIHUS Info» «Зливи з НАБУ: хто «кріт», скріни листувань фігуранта і перевірка поліграфом». Розслідування, засноване на витоках інформації з НАБУ, в якому з’ясовується факт неафішованої зустрічі Олександра Кубракова з на той час першим заступником директора НАБУ.

Ця зустріч, про яку журналіст «BIHUS Info» повідомляє як про доконаний факт, відбулася у зв’язку із здійснюваним НАБУ кримінальним провадженням щодо масштабного розкрадання державних коштів під час реалізації програми, безпосереднім керівником та куратором якого був Олександр Кубраков. І про цю зустріч вели листування в месенджерах фігуранти скандалу зі «зливом» інформації з НАБУ. Як зазначає «Ракурс» з посиланням на журналістське розслідування, «один із учасників цих подій, Георгій Біркадзе, заявив, що наприкінці 2022 року було зроблено запис, коли «пан Кубраков розподіляв фінансові потоки між підконтрольними своїми юридичними особами. Це записали».

З твердження Георгія Біркадзе випливає, що НАБУ задокументувало, як «Кубраков розподіляв фінансові потоки між підконтрольними йому юридичними особами», після чого Кубраков почав співпрацювати з НАБУ.

Як вказують журналісти видання, «пан Кубраков прийшов здаватися до НАБУ і вирішив, що буде непогано, якщо його ніхто не буде чіпати. І дали йому куратора НАБУ, детектива на прізвище Рокунь».

Як випливає з матеріалів судової справи Сергія Копистири, саме колишній старший детектив НАБУ Сергій Рокунь був одним з керівників детективів, що санкціонували початок розслідування за заявою «викривача» Доценка та керували ним (він був керівником підрозділу детективів Романа Догойди і Наталії Дерій, які є головними по справі інвестора Копистири).

Прикметно, що Рокунь восени 2023 року виступив з промовою на ютуб-каналі НАБУ стосовно «масштабної операції», де викривачем був екс-міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Але згодом Сергій Рокунь раптово пішов з НАБУ до неурядової організації після скандалу зі «зливами» з Бюро, так і не дочекавшись аудиту, який, як вже відомо, є дуже неприємним для НАБУ.

Ім’я Сергія Рокуня раніше згадувалося у медіа у зв’язку зі скандалом стосовно проведенням ним стеження в Європейському суді з прав людини. Також він наштовхнувся на осуд головного рабина України у звʼязку з намірами стежити за парафіянами синагоги.

Наразі Сергій Рокунь є адвокатом одного з відомих українських «антикорупціонерів».

При цьому саме ця антикорупційна організація, очільника якої він захищає вже як адвокат, на системній основі «розкручувала» через пов’язані медійні ресурси негативну інформацію проти Сергія Копистири.

Раніше Рокунь активно відвідував заходи за участі суддів Антикорупційного суду, де слухається справа Копистири. На одному з таких заходів директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос вказав суддям ВАКС, що, хоча вони і заперечують, що є частиною антикорупційної інфраструктури, але у НАБУ «точно вважають, що ВАКС є частиною антикорупційної інфраструктури».

ВАКС, вочевидь, відчувши себе частиною «інфраструктури», «не помічав» низку порушень в цій справі. Нещодавно, як відомо, Вища рада правосуддя притягла до відповідальності суддю ВАКС Віктора Маслова, який заборонив підозрюваному Сергію Копистирі спілкуватися «з усіма на світі».

Така низка співпадінь ролей різних героїв у цій справі викликає питання – чи дійсно так звана антикорупційна вертикаль (НАБУ-САП-ВАКС-антикорупційні громадські активісти) діяла неупереджено і незалежно, або ж мав місце спланований набір дій, спрямованих безпосередньо на тиск щодо конкретної компанії, для чого просто підшукували формальну підставу та викривача. Вочевидь, відповіді на ці питання ще належить почути.

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