НАДС оголосило про «битву за молодь» — молодих фахівців хочуть залучати до праці у держсекторі

Молодим спеціалістам обіцяють можливості для професійного розвитку, повагу та сучасні умови роботи.

Фото: lpnu.ua

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Голова Національного агентства з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина 17 липня 2025 року повідомила про те, що в країні розпочалася «боротьба» за молодих спеціалістів.

За словами голови НАДС, наразі точиться справжня боротьба за молодь «між державною службою, бізнесом і громадським сектором».

«Ми хочемо цю боротьбу виграти», - зазначила Наталія Алюшина.

У НАДС повідомили, що державна служба у 2025 році, це вже не та державна служба, що раніше.

Як додала голова НАДС, публічна служба «змінюється щодня» - наразі у молоді існують можливості для розвитку, є повага до молодих фахівців та сучасні умови роботи.

«Державна служба сьогодні потребує молодих, чесних, рішучих - тих, хто готовий і здатен працювати для країни, орієнтованої на потреби громадян», - зазначила Наталія Алюшина.

Автор В’ячеслав Хрипун

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