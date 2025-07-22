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НАГС объявило о «битве за молодежь» — молодых специалистов хотят привлекать к работе в госсекторе

07:45, 22 июля 2025
Молодым специалистам обещают возможности для профессионального развития, уважение и современные условия работы.
НАГС объявило о «битве за молодежь» — молодых специалистов хотят привлекать к работе в госсекторе
Фото: lpnu.ua
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Глава Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина 17 июля 2025 года сообщила о том, что в стране началась «борьба» за молодых специалистов.

По словам главы НАГС, сейчас идет настоящая борьба за молодежь «между государственной службой, бизнесом и общественным сектором».

"Мы хотим эту борьбу выиграть", - отметила Наталья Алюшина.

В НАГС сообщили, что государственная служба в 2025 году, это уже не та государственная служба, что раньше.

Как добавила глава НАГС, публичная служба сейчас «меняется каждый день» - в настоящее время у молодежи существуют возможности для развития, есть уважение к молодым специалистам и современные условия работы.

«Государственная служба сегодня нуждается в молодых, честных, решительных – тех, кто готов и способен работать для страны, ориентированной на нужды граждан», – отметила Наталья Алюшина.

 Автор Вячеслав Хрипун

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госслужащие госслужба НАДС

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