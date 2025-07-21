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Послы стран G7 заявили о намерении обсудить события вокруг НАБУ с руководством правительства

21:09, 21 июля 2025
Послы стран «Большой семерки» высказались относительно обысков в НАБУ.
Послы стран G7 заявили о намерении обсудить события вокруг НАБУ с руководством правительства
Фото: ukrinform.com
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Послы стран «Большой семерки» (G7) обнародовали комментарий относительно событий вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

«G7 внимательно следит за сегодняшними событиями в НАБУ, в частности расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях. Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезные опасения и намерены обсудить эти события с руководством правительства.

Мы все имеем общее обязательство поддерживать прозрачность, независимые институции и надлежащее управление, и мы ценим наши партнерства в Украине для совместной борьбы с коррупцией», — говорится в заявлении послов, которое они обнародовали в Х.

 

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НАБУ Кабинет Министров Украины G7

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