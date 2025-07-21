Владимир Зеленский назвал дату новых переговоров с РФ в Стамбуле

Владимир Зеленский сообщил, что переговоры между Украиной и РФ состоятся уже на этой неделе.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров между Украиной и РФ пройдет 23 июля в Турции. Об этом Глава государства сообщил во время вечернего обращения 21 июля.

Зеленский отметил, что 21 июля он обсудил с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым подготовку еще одного обмена и новую встречу с российской стороной в Турции.

«Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», — отметил он.

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