Галина Третьякова зарегистрировала законопроект об установлении признаков наличия трудовых отношений

Группа народных депутатов, среди которых Галина Третьякова, Елена Шуляк, Даниил Гетманцев, зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 13507 о внесении изменений в Кодекс законов о труде относительно установления признаков наличия трудовых отношений.
Депутаты предлагают закрепить в КЗоТ признаки трудовых отношений, а также установить обязанность контролирующих органов и всех субъектов правоотношений обращаться в суд для переквалификации правоотношений.
Кроме того, предлагается закрепить, что действие Кодекса и законодательства о труде не распространяется на отношения между собственником предприятия, учреждения, организации (или уполномоченным им органом или физическим лицом) и физическим лицом – предпринимателем, а также гиг-специалистами и резидентами Дия Сити, если работы или услуги не признаны судом таковыми, что выполнены в рамках трудовых отношений.
Как указывают авторы, в Украине определение признаков трудовых отношений на уровне закона в настоящее время отсутствует.
«Многочисленные злоупотребления и произвольная трактовка содержания таких признаков побуждает закрепить их на законодательном уровне. Таким образом, субъекты предпринимательской деятельности, которые по определенным соображениям сотрудничают с физическими лицами на основании гражданско-правовых договоров, всегда находятся в зоне риска проведения мероприятий государственного контроля. Служащие Гоструда при малейшей возможности прилагают максимум усилий для переквалификации существующих отношений в трудовые, чтобы наложить на компанию и ее руководителя штраф за допуск работника к работе без оформления трудового договора и уведомления налоговой службы. Именно поэтому важно, чтобы четкие критерии трудовых отношений были закреплены законодательно, переквалификация указанных отношений осуществлялась исключительно в судебном порядке, а суд был единственным органом, уполномоченным признавать отношения трудовыми», — отмечают депутаты.
Итак, предлагается установить, что работы или услуги могут быть признаны судом таковыми, что выполнены или предоставлены в рамках трудовых отношений независимо от названия и вида договорных отношений между физическим лицом или физическим лицом - предпринимателем и юридическим лицом или ФОП, если будет установлено одновременно 7 и более таких признаков наличия трудовых отношений:
Не считается фактическим допуском к работе без оформления трудового договора (контракта) и не влечет ответственность в виде штрафа, предусмотренную КЗоТ, заключение договора между собственником предприятия, учреждения, организации (или уполномоченным им органом или физическим лицом) и ФОП о выполнении работ или оказании услуг, а также заключение гиг-контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Законом «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», если работы или услуги не признаны судом таковыми, что выполнены в рамках трудовых отношений.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 8 января 2025 года отклонила внесенный еще в феврале 2021 года Кабмином законопроект 5054 об изменениях в Кодекс законов о труде относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия. Также был отклонен альтернативный законопроект 5054-1.
Автор: Наталя Мамченко
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