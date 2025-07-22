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Галина Третьякова зарегистрировала законопроект об установлении признаков наличия трудовых отношений

08:30, 22 июля 2025
Одним из признаков будет считаться систематическая выплата лицу, выполняющему работу или оказывающему услуги, вознаграждения, составляющего не менее 80% его общего совокупного дохода за 24-месячный период, если такие выплаты получены от одного лица, в интересах которого выполняются работы или оказываются услуги.
Галина Третьякова зарегистрировала законопроект об установлении признаков наличия трудовых отношений
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Группа народных депутатов, среди которых Галина Третьякова, Елена Шуляк, Даниил Гетманцев, зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 13507 о внесении изменений в Кодекс законов о труде относительно установления признаков наличия трудовых отношений.

Депутаты предлагают закрепить в КЗоТ признаки трудовых отношений, а также установить обязанность контролирующих органов и всех субъектов правоотношений обращаться в суд для переквалификации правоотношений.

Кроме того, предлагается закрепить, что действие Кодекса и законодательства о труде не распространяется на отношения между собственником предприятия, учреждения, организации (или уполномоченным им органом или физическим лицом) и физическим лицом – предпринимателем, а также гиг-специалистами и резидентами Дия Сити, если работы или услуги не признаны судом таковыми, что выполнены в рамках трудовых отношений.

Как указывают авторы, в Украине определение признаков трудовых отношений на уровне закона в настоящее время отсутствует.

«Многочисленные злоупотребления и произвольная трактовка содержания таких признаков побуждает закрепить их на законодательном уровне. Таким образом, субъекты предпринимательской деятельности, которые по определенным соображениям сотрудничают с физическими лицами на основании гражданско-правовых договоров, всегда находятся в зоне риска проведения мероприятий государственного контроля. Служащие Гоструда при малейшей возможности прилагают максимум усилий для переквалификации существующих отношений в трудовые, чтобы наложить на компанию и ее руководителя штраф за допуск работника к работе без оформления трудового договора и уведомления налоговой службы. Именно поэтому важно, чтобы четкие критерии трудовых отношений были закреплены законодательно, переквалификация указанных отношений осуществлялась исключительно в судебном порядке, а суд был единственным органом, уполномоченным признавать отношения трудовыми», — отмечают депутаты.

Итак, предлагается установить, что работы или услуги могут быть признаны судом таковыми, что выполнены или предоставлены в рамках трудовых отношений независимо от названия и вида договорных отношений между физическим лицом или физическим лицом - предпринимателем и юридическим лицом или ФОП, если будет установлено одновременно 7 и более таких признаков наличия трудовых отношений:

  • личное выполнение лицом работы или оказание услуг по конкретной квалификации, профессии, должности, без возможности поручения выполнения этой работы или оказания услуг третьим лицам или найма работников;
  • выполнение работ или оказание услуг по непосредственному поручению и под неограниченным по форме и времени контролем лица, в интересах которого выполняются работы/оказываются услуги;
  • установление лицом, в интересах которого выполняется работа/оказываются услуги, продолжительности рабочего времени, времени отдыха, графика работы, должностных инструкций других, правил внутреннего трудового распорядка и подчинения, с одновременным обязательством исполнителя работ/поставщика услуг выполнять приказы в пределах своих профессиональных обязанностей;
  • исполнитель работы/поставщик услуг интегрирован в производственный процесс и служебную иерархию (имеет подчиненных, служебные контакты и/или средства связи, право голоса на служебных совещаниях, представляет организацию во внешних отношениях и т.д.);
  • систематическая (с заранее установленной периодичностью на неопределенный срок или с пролонгацией) выплата лицу, выполняющему работу/оказывающему услуги, вознаграждения в денежной и/или натуральной форме независимо от результата, составляющего не менее 80% его общего совокупного дохода за 24-месячный период, если такие выплаты получены от одного лица, в интересах которого выполняются работы/оказываются услуги;
  • прямая целевая компенсация лицом, в интересах которого выполняются работы/оказываются услуги, производственных расходов исполнителя работ/поставщика услуг;
  • фактическое получение лицом, выполняющим работу/оказывающим услуги, оплачиваемых отпусков и других социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящим Кодексом;
  • организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья и т.д.) обеспечивается только лицом, в интересах которого выполняется работа/оказываются услуги;
  • финансирование обучения исполнителя работы/поставщика услуг за счет лица, в интересах которого выполняется работа/оказываются услуги.

Не считается фактическим допуском к работе без оформления трудового договора (контракта) и не влечет ответственность в виде штрафа, предусмотренную КЗоТ, заключение договора между собственником предприятия, учреждения, организации (или уполномоченным им органом или физическим лицом) и ФОП о выполнении работ или оказании услуг, а также заключение гиг-контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Законом «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», если работы или услуги не признаны судом таковыми, что выполнены в рамках трудовых отношений.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 8 января 2025 года отклонила внесенный еще в феврале 2021 года Кабмином законопроект 5054 об изменениях в Кодекс законов о труде относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия. Также был отклонен альтернативный законопроект 5054-1.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект ФЛП трудовые отношения

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Галина Третьякова зарегистрировала законопроект об установлении признаков наличия трудовых отношений

Одним из признаков будет считаться систематическая выплата лицу, выполняющему работу или оказывающему услуги, вознаграждения, составляющего не менее 80% его общего совокупного дохода за 24-месячный период, если такие выплаты получены от одного лица, в интересах которого выполняются работы или оказываются услуги.

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