Галина Третьякова зареєструвала законопроект про встановлення ознак наявності трудових відносин

Однією з ознак буде вважатися систематична виплата особі, яка виконує роботу чи надає послуги, винагороди, що складає не менше 80% її загального сукупного доходу за 24-місячний період, якщо такі виплати отримано від однієї особи, в інтересах якої виконуються роботи чи надаються послуги.

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Група народних депутатів, серед яких Галина Третьякова, Олена Шуляк, Данило Гетманцев, зареєструвала у Верховній Раді законопроект 13507 про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо встановлення ознак наявності трудових відносин

Депутати пропонують закріпити у КЗпП ознаки трудових відносин, а також встановити обовʼязок контролюючих органів та усіх субʼєктів правовідносин звертатись до суду для перекваліфікації правовідносин.

Крім того, пропонується закріпити, що дія Кодексу та законодавства про працю не поширюється на відносини між власником підприємства, установи, організації (або уповноваженим ним органом чи фізичною особою) та фізичною особою – підприємцем, а також гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті, якщо роботи чи послуги не визнані судом такими, що виконані у межах трудових відносин.

Як вказують автори, в Україні визначення ознак трудових відносин на рівні закону наразі відсутнє.

«Численні зловживання та довільне трактування змісту таких ознак спонукає закріпити їх на законодавчому рівні. Таким чином, суб’єкти підприємницької діяльності, які з певних міркувань співпрацюють з фізичними особами на підставі цивільно-правових договорів, завжди перебувають в зоні ризику проведення заходів державного контролю. Службовці Держпраці за найменшої можливості докладають максимум зусиль для перекваліфікації існуючих відносин у трудові, аби накласти на компанію та її керівника штраф за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору та повідомлення податкової служби. Саме тому важливо, щоб чіткі критерії трудових відносин були закріплені законодавчо, перекваліфікація зазначених відносин здійснювалась виключно в судовому порядку, а суд був єдиним органом, уповноваженим визнавати відносини трудовими», зазначають депутати.

Отже, пропонується встановити, що роботи чи послуги можуть бути визнані судом такими, що виконані чи надані у межах трудових відносин незалежно від назви та виду договірних відносин між фізичною особою чи фізичною особою - підприємцем та юридичною особою або ФОП, якщо буде встановлено одночасно 7 і більше таких ознак наявності трудових відносин:

особисте виконання особою роботи чи надання послуг за конкретною кваліфікацією, професією, посадою, без можливості доручення виконання цієї роботи чи надання послуг третім особам або найму працівників;

виконання робіт чи надання послуг за безпосереднім дорученням та під необмеженим за формою і часом контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи/надаються послуги;

встановлення особою, в інтересах якої виконується робота/надаються послуги, тривалості робочого часу, часу відпочинку, графіку роботи, посадових інструкцій інших, правил внутрішнього трудового розпорядку та підпорядкування, з одночасним зобовʼязанням виконавця робіт/надавача послуг виконувати накази у межах своїх професійних обовʼязків;

виконавець роботи/надавач послуг інтегрований у виробничий процес та службову ієрархію (має підлеглих, службові контакти та/або засоби зв’язку, право голосу на службових нарадах, представляє організацію у зовнішніх відносинах тощо);

систематична (із заздалегідь встановленою періодичністю на невизначений термін або з пролонгацією) виплата особі, яка виконує роботу/надає послуги, винагороди у грошовій та/або натуральній формі незалежно від результату, що складає не менше 80% її загального сукупного доходу за 24-місячний період, якщо такі виплати отримано від однієї особи, в інтересах якої виконуються роботи/надаються послуги;

пряма цільова компенсація особою, в інтересах якої виконуються роботи/надаються послуги, виробничих витрат виконавця робіт/надавача послуг;

фактичне отримання особою, яка виконує роботу/надає послуги, оплачуваних відпусток та інших соціальних гарантій і компенсацій, передбачених цим Кодексом;

організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини тощо) забезпечується лише особою, в інтересах якої виконується робота/надаються послуги;

фінансування навчання виконавця роботи/надавача послуг за рахунок особи, в інтересах якої виконується робота/надаються послуги.

Не вважається фактичним допуском до роботи без оформлення трудового договору (контракту) та не тягне відповідальність у вигляді штрафу, передбачену КзПП, укладення договору між власником підприємства, установи, організації (або уповноваженим ним органом чи фізичною особою) та ФОП про виконання робіт чи надання послуг, а також укладення гіг-контракту у порядку та на умовах, передбачених Законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», якщо роботи чи послуги не визнані судом такими, що виконані у межах трудових відносин.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 8 січня 2025 року відхилила внесений ще у лютому 2021 році Кабміном законопроект 5054 про зміни до Кодексу законів про працю щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності. Також було відхилено альтернативний законопроект 5054-1.

Автор: Наталя Мамченко

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