У ДПС готують запуск сервісу передзаповнення ПДВ-декларацій — Гетманцев

Данило Гетманцев повідомив про підготовку сервісу передзаповнення декларацій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До кінця 2025 року в Україні може з’явитися ще один цифровий сервіс для платників податків — передзаповнення декларації з ПДВ. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, основна мета такого нововведення — побудова довірливих відносин між бізнесом і податковою службою. Адже більшість надходжень до бюджету формується саме за рахунок добровільної сплати податків, і держава має створити для цього максимально зручні умови, зазначив Гетмвнцев.

"Левова частка бюджету — це добровільна сплата податків. Тож головне завдання ДПС — зробити взаємодію з платником максимально зручною. У 2023-2024 роках запрацювали сервіси предзаповнення декларації про майновий стан і доходи та декларацій платника єдиного податку ФОП 1–3 групи.

І на сьогодні давно назрів крок — в запровадженні передзаповнення декларації з ПДВ. Адже саме з ПДВ інформація вже максимально автоматизована: податкова бачить усі операції платників і має достатньо даних для попереднього заповнення й аналізу ризиків.

Платник має бачити свої дані ще до подання декларації — усі показники, розбіжності та потенційні ризики. Це дозволить виправляти помилки одразу, без зайвих листів, без затягування часу і без «гри в довгу» між податковою та бізнесом.

Прозора аналітика і миттєвий зворотний зв’язок — не просто зручність, а профілактика порушень і реальний крок до партнерства між бізнесом і державою. Очікуємо новий сервіс від ДПС до кінця 2025 року", — повідомив Гетманцев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.