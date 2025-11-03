В ГНС готовят запуск сервиса предзаполнения НДС-деклараций — Гетманцев

Даниил Гетманцев сообщил о подготовке сервиса предзаполнения деклараций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

До конца 2025 года в Украине может появиться еще один цифровой сервис для плательщиков налогов — предзаполнение декларации по НДС. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, основная цель такого нововведения — построение доверительных отношений между бизнесом и налоговой службой. Ведь большинство поступлений в бюджет формируется именно за счет добровольной уплаты налогов, и государство должно создать для этого максимально удобные условия, отметил Гетманцев.

«Львиная доля бюджета — это добровольная уплата налогов. Поэтому главная задача ГНС — сделать взаимодействие с плательщиком максимально удобным. В 2023–2024 годах заработали сервисы предзаполнения декларации о имущественном состоянии и доходах, а также деклараций плательщика единого налога ФЛП 1–3 групп.

И на сегодня давно назрел шаг — во внедрении предзаполнения декларации по НДС. Ведь именно по НДС информация уже максимально автоматизирована: налоговая видит все операции плательщиков и имеет достаточно данных для предварительного заполнения и анализа рисков.

Плательщик должен видеть свои данные еще до подачи декларации — все показатели, расхождения и потенциальные риски. Это позволит исправлять ошибки сразу, без лишних писем, без затягивания времени и без «игры в долгую» между налоговой и бизнесом.

Прозрачная аналитика и мгновенная обратная связь — не просто удобство, а профилактика нарушений и реальный шаг к партнерству между бизнесом и государством. Ожидаем новый сервис от ГНС к концу 2025 года», — сообщил Гетманцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.