Конституційний Суд підбив підсумки роботи за жовтень: 98 засідань, 108 ухвалених актів

Конституційний Суд України прозвітував про роботу за жовтень 2025 року.

Конституційний Суд підбив підсумки роботи за жовтень 2025 року. Як розповіли у КСУ, У жовтні 2025 року відбулося 98 засідань, з них:

17 закритих частин пленарних засідань та 15 засідань Великої палати Суду;

1 спеціальне пленарне засідання Суду та 6 засідань Суду;

3 закриті частини пленарних засідань, 1 пленарне засідання та 18 засідань Першого сенату Суду;

4 відкриті частини пленарних засідань, 4 закритих частин пленарних засідань, 2 пленарних засідання та 10 засідань Другого сенату Суду;

17 засідань колегій суддів Першого та Другого сенатів Суду.

На цих засіданнях Суд ухвалив 108 актів, з них:

5 постанов Суду;

40 ухвал Великої палати Суду;

19 ухвал Першого сенату Суду;

11 ухвал Другого сенату Суду;

33 ухвали колегій суддів сенатів Суду.

До КСУ за цей період надійшло 40 конституційних скарг. За результатами попереднього перевіряння 26 конституційних скарг розподілені між суддями Суду. Суб’єктам права на конституційну скаргу повернули 14 конституційних скарг як такі, що за формою не відповідали вимогам Закону України „Про Конституційний Суд України“.

Також Секретаріат Суду підготував та надіслав 50 відповідей на запити на публічну інформацію та звернення громадян.

