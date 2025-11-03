Практика судів
  1. Суд інфо

Конституційний Суд підбив підсумки роботи за жовтень: 98 засідань, 108 ухвалених актів

18:28, 3 листопада 2025
Конституційний Суд України прозвітував про роботу за жовтень 2025 року.
Конституційний Суд підбив підсумки роботи за жовтень: 98 засідань, 108 ухвалених актів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний Суд  підбив підсумки роботи за жовтень 2025 року. Як розповіли у КСУ, У жовтні 2025 року  відбулося 98 засідань, з них:

17 закритих частин пленарних засідань та 15 засідань Великої палати Суду;

1 спеціальне пленарне засідання Суду та 6 засідань Суду;

3 закриті частини пленарних засідань, 1 пленарне засідання та 18 засідань Першого сенату Суду;

4 відкриті частини пленарних засідань, 4 закритих частин пленарних засідань, 2 пленарних засідання та 10 засідань Другого сенату Суду;

17 засідань колегій суддів Першого та Другого сенатів Суду.

На цих засіданнях Суд ухвалив 108 актів, з них:

5 постанов Суду;

40 ухвал Великої палати Суду;

19 ухвал Першого сенату Суду;

11 ухвал Другого сенату Суду;

33 ухвали колегій суддів сенатів Суду.

До КСУ за цей період надійшло 40 конституційних скарг. За результатами попереднього перевіряння 26 конституційних скарг розподілені між суддями Суду. Суб’єктам права на конституційну скаргу повернули 14 конституційних скарг як такі, що за формою не відповідали вимогам Закону України „Про Конституційний Суд України“.

Також Секретаріат Суду підготував та надіслав 50 відповідей на запити на публічну інформацію та звернення громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді