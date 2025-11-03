Практика судов
Конституционный Суд подвел итоги работы за октябрь: 98 заседаний, 108 принятых актов

18:28, 3 ноября 2025
Конституционный Суд Украины отчитался о работе за октябрь 2025 года.
Конституционный Суд подвел итоги работы за октябрь: 98 заседаний, 108 принятых актов
Конституционный Суд подвёл итоги работы за октябрь 2025 года. Как сообщили в КСУ, в октябре 2025 года состоялось 98 заседаний, из них:

17 закрытых частей пленарных заседаний и 15 заседаний Большой палаты Суда;

1 специальное пленарное заседание Суда и 6 заседаний Суда;

3 закрытые части пленарных заседаний, 1 пленарное заседание и 18 заседаний Первой палаты Суда;

4 открытые части пленарных заседаний, 4 закрытые части пленарных заседаний, 2 пленарных заседания и 10 заседаний Второй палаты Суда;

17 заседаний коллегий судей Первой и Второй палат Суда.

На этих заседаниях Суд принял 108 актов, из них:

5 постановлений Суда;

40 определений Большой палаты Суда;

19 определений Первой палаты Суда;

11 определений Второй палаты Суда;

33 определения коллегий судей палат Суда.

В КСУ за этот период поступило 40 конституционных жалоб. По результатам предварительной проверки 26 конституционных жалоб были распределены между судьями Суда. Субъектам права на конституционную жалобу возвращены 14 жалоб как такие, что по форме не соответствовали требованиям Закона Украины «О Конституционном Суде Украины».

Также Секретариат Суда подготовил и направил 50 ответов на запросы на публичную информацию и обращения граждан.

КСУ

