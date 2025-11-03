Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд визнав кооперативну квартиру відумерлою спадщиною — подробиці справи

18:10, 3 листопада 2025
Верховний Суд поставив крапку у справі про відумерлу спадщину: кооперативна квартира, за яку пай було повністю сплачено, але право власності не оформлено, передається у власність громади.
Верховний Суд визнав кооперативну квартиру відумерлою спадщиною — подробиці справи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду висловив позицію стосовно набуття права власності на квартиру членом ЖБК ( житлово-будівельний кооператив) та правові наслідки відсутності спадкоємців.

Член житлово-будівельного кооперативу, який повністю вніс свій пайовий внесок за квартиру до 2013 року, набуває права власності на це майно незалежно від державної реєстрації такого права. У разі відсутності спадкоємців за законом чи заповітом така квартира може бути визнана відумерлою спадщиною та передана у власність громади.

Верховний Суд розглянув справу за заявою Дніпровської міської ради, яка просила визнати спадщину відумерлою — йдеться про кооперативну квартиру, право власності на яку не було оформлено, але за яку було повністю сплачено пайовий внесок. Раніше суд першої інстанції задовольнив цю заяву, однак апеляційний суд скасував рішення, вказавши, що особа за життя не набула права власності. 

Суть справи

У лютому 2022  року Дніпровська міська рада звернулася до суду із заявою про визнання спадщини після смерті особи, яка набула ордер на квартиру, членом ЖБК виплатила пайові внески, але не оформила право власності. У заяві зазначено, що спадкоємців не встановлено, заповіту немає, і протягом строку вони не звертались до нотаріуса.

Суд першої інстанції задовольнив заяву, визнавши спадщину відумерлою та передавши її у власність територіальної громади. Апеляційний суд скасував це рішення, дійшовши висновку, що власність не була належно оформлена і підстав для задоволення заяви немає.

Рішення Верховного Суду

Переглянувши справу, Верховний Суд встановив, що апеляційний суд порушив норми матеріального та процесуального права, оскільки не врахував:

  • що член ЖБК повністю сплатив пайові внески за квартиру до набрання чинності відповідних норм,
  • що до 2013  року державна реєстрація права власності не була обов’язковою, а тому особа набула право власності.

Виходячи з цього, Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Дніпровської міської ради, скасував постанову апеляційного суду та залишив в силі рішення суду першої інстанції про визнання спадщини відумерлою та передачу її у власність громади. Постанова касаційної інстанції є остаточною та не підлягає оскарженню.

Детально ознайомитись із рішенням Верховного Суду у справі  №201/1512/22 можна за посиланням. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд спадщина судова практика КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді