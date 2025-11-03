Верховний Суд визнав кооперативну квартиру відумерлою спадщиною — подробиці справи

Верховний Суд поставив крапку у справі про відумерлу спадщину: кооперативна квартира, за яку пай було повністю сплачено, але право власності не оформлено, передається у власність громади.

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду висловив позицію стосовно набуття права власності на квартиру членом ЖБК ( житлово-будівельний кооператив) та правові наслідки відсутності спадкоємців.

Член житлово-будівельного кооперативу, який повністю вніс свій пайовий внесок за квартиру до 2013 року, набуває права власності на це майно незалежно від державної реєстрації такого права. У разі відсутності спадкоємців за законом чи заповітом така квартира може бути визнана відумерлою спадщиною та передана у власність громади.

Верховний Суд розглянув справу за заявою Дніпровської міської ради, яка просила визнати спадщину відумерлою — йдеться про кооперативну квартиру, право власності на яку не було оформлено, але за яку було повністю сплачено пайовий внесок. Раніше суд першої інстанції задовольнив цю заяву, однак апеляційний суд скасував рішення, вказавши, що особа за життя не набула права власності.

Суть справи

У лютому 2022 року Дніпровська міська рада звернулася до суду із заявою про визнання спадщини після смерті особи, яка набула ордер на квартиру, членом ЖБК виплатила пайові внески, але не оформила право власності. У заяві зазначено, що спадкоємців не встановлено, заповіту немає, і протягом строку вони не звертались до нотаріуса.

Суд першої інстанції задовольнив заяву, визнавши спадщину відумерлою та передавши її у власність територіальної громади. Апеляційний суд скасував це рішення, дійшовши висновку, що власність не була належно оформлена і підстав для задоволення заяви немає.

Рішення Верховного Суду

Переглянувши справу, Верховний Суд встановив, що апеляційний суд порушив норми матеріального та процесуального права, оскільки не врахував:

що член ЖБК повністю сплатив пайові внески за квартиру до набрання чинності відповідних норм,

що до 2013 року державна реєстрація права власності не була обов’язковою, а тому особа набула право власності.

Виходячи з цього, Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Дніпровської міської ради, скасував постанову апеляційного суду та залишив в силі рішення суду першої інстанції про визнання спадщини відумерлою та передачу її у власність громади. Постанова касаційної інстанції є остаточною та не підлягає оскарженню.

Детально ознайомитись із рішенням Верховного Суду у справі №201/1512/22 можна за посиланням.

