Верховный Суд признал кооперативную квартиру выморочным наследством — подробности дела

Верховный Суд поставил точку по делу о выморочном наследстве: кооперативная квартира, за которую пай был полностью уплачен, но право собственности не оформлено, передается в собственность общины.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда высказался относительно приобретения права собственности на квартиру членом ЖСК (жилищно-строительного кооператива) и правовых последствий отсутствия наследников.

Член жилищно-строительного кооператива, который полностью внес свой паевой взнос за квартиру до 2013 года, приобретает право собственности на это имущество независимо от государственной регистрации такого права. В случае отсутствия наследников по закону или завещанию такая квартира может быть признана выморочным наследством и передана в собственность общины.

Верховный Суд рассмотрел дело по заявлению Днепровского городского совета, который просил признать наследство выморочным — речь идет о кооперативной квартире, право собственности на которую не было оформлено, но за которую был полностью уплачен паевой взнос. Ранее суд первой инстанции удовлетворил это заявление, однако апелляционный суд отменил решение, указав, что лицо при жизни не приобрело право собственности.

Суть дела

В феврале 2022 года Днепровский городской совет обратился в суд с заявлением о признании наследства после смерти лица, которое получило ордер на квартиру, было членом ЖСК, внесло паевые взносы, но не оформило право собственности. В заявлении указано, что наследники не установлены, завещания нет, и в течение срока они не обращались к нотариусу.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление, признав наследство выморочным и передав его в собственность территориальной общины. Апелляционный суд отменил это решение, придя к выводу, что право собственности не было должным образом оформлено и оснований для удовлетворения заявления нет.

Решение Верховного Суда

Пересмотрев дело, Верховный Суд установил, что апелляционный суд нарушил нормы материального и процессуального права, поскольку не учёл:

что член ЖСК полностью оплатил паевые взносы за квартиру до вступления в силу соответствующих норм,

что до 2013 года государственная регистрация права собственности не была обязательной, а потому лицо приобрело право собственности.

Исходя из этого, Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Днепровского городского совета, отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции о признании наследства выморочным и передаче его в собственность общины. Постановление кассационной инстанции является окончательным и не подлежит обжалованию.

С подробным решением Верховного Суда по делу №201/1512/22 можно ознакомиться по ссылке.

