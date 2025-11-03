Практика судів
Підстави відкриття провадження у справі про банкрутство майнового поручителя — огляд практики КГС ВС

17:35, 3 листопада 2025
Верховний Суд опублікував огляд судової практики КГС ВС за вересень.
Верховний Суд представив огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду за вересень 2025 року. В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.  

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

  • підстав відкриття провадження у справі про банкрутство майнового поручителя, який не є боржником за основним зобов’язанням;
  • неможливості відкриття справи про банкрутство щодо поручителя, якщо стосовно основного боржника затверджено план досудової санації, яким змінено строк виконання основного зобов’язання;
  • наслідків неповідомлення про засідання члена комітету кредиторів;
  • наслідків ненадання боржником розпоряднику майна необхідних бухгалтерських та інших документів, доступу до електронних баз даних, а також місцезнаходження майна боржника та території проведення активних бойових дій.

У постанові у справі, пов’язаній з антимонопольним та конкурентним законодавством, зроблено висновок про:

  • застосування права суду зупинити виконання рішення АМК з метою забезпечення позову у справі про визнання недійсним рішення АМК України;

У  постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів містяться висновки стосовно:

  • відповідальності голови правління АТ за видання наказу про преміювання на підставі неправомірного рішення наглядової ради;
  • відсутності об'єктивної можливості визначити договір як значний правочин, якщо в момент укладення договору його вартість не була визначена конкретно та пов'язувалася з вартістю фактично наданих послуг;
  • правового статусу спадкоємця частки у статутному капіталі ТОВ та меж охорони спадкового майна;
  • позачергових витрат на обслуговування рахунку в цінних паперах банку в процедурі ліквідації;

У постанові у справі щодо земельних відносин сформовано висновок про:

  • застосування висновку про вартість об’єкта приватизації на дату укладення договору купівлі-продажу як визначального критерію для встановлення ціни викупу.

Верховний Суд судова практика КГС ВС банкрутство

