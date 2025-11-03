Практика судов
Основания для открытия производства по делу о банкротстве имущественного поручителя — обзор практики КХС ВС

17:35, 3 ноября 2025
Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КХС ВС за сентябрь.
Основания для открытия производства по делу о банкротстве имущественного поручителя — обзор практики КХС ВС
Верховный Суд представил обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда за сентябрь 2025 года. В обзоре освещён ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В частности, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

  • оснований открытия производства по делу о банкротстве имущественного поручителя, который не является должником по основному обязательству;
  • невозможности открытия дела о банкротстве в отношении поручителя, если в отношении основного должника утверждён план досудебной санации, которым изменён срок исполнения основного обязательства;
  • последствий непредоставления уведомления о заседании члена комитета кредиторов;
  • последствий непредоставления должником распорядителю имущества необходимых бухгалтерских и иных документов, доступа к электронным базам данных, а также местонахождения имущества должника и территории проведения активных боевых действий.

В постановлении по делу, связанному с антимонопольным и конкурентным законодательством, сделан вывод о:

  • применении права суда приостановить исполнение решения АМК с целью обеспечения иска по делу о признании недействительным решения АМК Украины.

В постановлениях по делам о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах содержатся выводы относительно:

  • ответственности председателя правления акционерного общества за издание приказа о премировании на основании неправомерного решения наблюдательного совета;
  • отсутствия объективной возможности определить договор как значительную сделку, если на момент заключения договора его стоимость не была определена конкретно и связывалась со стоимостью фактически оказанных услуг;
  • правового статуса наследника доли в уставном капитале ООО и пределов охраны наследственного имущества;
  • внеочередных расходов на обслуживание счёта в ценных бумагах банка в процедуре ликвидации.

В постановлении по делу о земельных отношениях сформулирован вывод о:

  • применении заключения о стоимости объекта приватизации на дату заключения договора купли-продажи как определяющего критерия для установления выкупной цены.

Верховный Суд судебная практика КХС ВС банкротство

«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

