Основания для открытия производства по делу о банкротстве имущественного поручителя — обзор практики КХС ВС

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КХС ВС за сентябрь.

Верховный Суд представил обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда за сентябрь 2025 года. В обзоре освещён ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В частности, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

оснований открытия производства по делу о банкротстве имущественного поручителя, который не является должником по основному обязательству;

невозможности открытия дела о банкротстве в отношении поручителя, если в отношении основного должника утверждён план досудебной санации, которым изменён срок исполнения основного обязательства;

последствий непредоставления уведомления о заседании члена комитета кредиторов;

последствий непредоставления должником распорядителю имущества необходимых бухгалтерских и иных документов, доступа к электронным базам данных, а также местонахождения имущества должника и территории проведения активных боевых действий.

В постановлении по делу, связанному с антимонопольным и конкурентным законодательством, сделан вывод о:

применении права суда приостановить исполнение решения АМК с целью обеспечения иска по делу о признании недействительным решения АМК Украины.

В постановлениях по делам о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах содержатся выводы относительно:

ответственности председателя правления акционерного общества за издание приказа о премировании на основании неправомерного решения наблюдательного совета;

отсутствия объективной возможности определить договор как значительную сделку, если на момент заключения договора его стоимость не была определена конкретно и связывалась со стоимостью фактически оказанных услуг;

правового статуса наследника доли в уставном капитале ООО и пределов охраны наследственного имущества;

внеочередных расходов на обслуживание счёта в ценных бумагах банка в процедуре ликвидации.

В постановлении по делу о земельных отношениях сформулирован вывод о:

применении заключения о стоимости объекта приватизации на дату заключения договора купли-продажи как определяющего критерия для установления выкупной цены.

