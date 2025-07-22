Помогали уклонистам незаконно выезжать за границу — НАБУ и САП завершили расследование по делу судей и адвоката

За 3500 долларов принимались решения, которые позволяли уклонистам выезжать за границу.

Фото: НАБУ

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НАБУ и САП открыли материалы дела организованной преступной группы, которая помогала военнообязанным мужчинам незаконно выезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

«Схема заключалась в массовом штамповании судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом при вымышленных обстоятельствах. Это позволяло мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. За 3500 долларов США без участия сторон за одно судебное заседание принималось решение, которое давало право на выезд за границу. Всего следствием установлено 1040 таких решений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для конспирации злоумышленники создали «бэк-офис» суда в адвокатском бюро и даже рекламировали свои «услуги» в соцсетях.

В настоящее время подозреваются 3 участника организованной преступной группы и 2 лица, связанные с ее деятельностью:

глава суда (организатор);

судья;

адвокат (соорганизатор);

двое помощников судей.

Их действия квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины ст. 368 — получение неправомерной выгоды, ст. 369 — предоставление неправомерной выгоды, ст. 332 — организация незаконного пересечения границы, ст. 114-1 — препятствование законной деятельности ВСУ, ст. 376-1 — незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия.

«Еще 6 человек пошли на сделку со следствием. Их показания будут использованы для доказательства вины остальных участников группы, в частности ее организаторов», — добавили в НАБУ.

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