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Допомагали ухилянтам незаконно виїжджати за кордон — НАБУ та САП завершили слідство у справі суддів та адвоката

13:16, 22 липня 2025
За 3500 доларів ухвалювалися рішення, які дозволяли ухилянтам виїжджати за кордон.
Допомагали ухилянтам незаконно виїжджати за кордон — НАБУ та САП завершили слідство у справі суддів та адвоката
Фото: НАБУ
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НАБУ і САП відкрили матеріали справи організованої злочинної групи, яка допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон і отримувати відстрочку від мобілізації. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

«Схема полягала у масовому штампуванні судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною. За 3500 доларів США без участі сторін одним судовим засіданням ухвалювали рішення, яке давало право виїзду за кордон. Загалом слідством встановлено 1040 таких рішень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для конспірації зловмисники створили «бек-офіс» суду в адвокатському бюро та навіть рекламували свої «послуги» у соцмережах.

Наразі підозрюються 3 учасника організованої злочинної групи та 2 особи, пов’язані з її діяльністю:

  • голова суду (організатор);
  • суддя;
  • адвокат (співорганізатор);
  • двоє помічників суддів.

Їхні дії кваліфіковані за такими статтями КК України ст. 368 – отримання неправомірної вигоди, ст. 369 – надання неправомірної вигоди, ст. 332 – організація незаконного перетину кордону, ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ, ст. 376-1 – незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя.

«Ще 6 осіб пішли на угоду зі слідством. Їх показання будуть використані для доведення вини решти учасників групи, зокрема її організаторів», - додали у НАБУ.

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