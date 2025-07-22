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В США судебная система Калифорнии утвердила правила использования ИИ

15:21, 22 июля 2025
Суды, которые не планируют полностью запрещать генеративный ИИ, обязаны до 1 сентября 2025 года разработать и внедрить внутреннюю политику его использования.
В США судебная система Калифорнии утвердила правила использования ИИ
Фото: reuters.com
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В США судебная система Калифорнии официально ввела правила использования генеративного искусственного интеллекта (ИИ) судьями и сотрудниками судов. Соответствующее решение принял Судебный совет Калифорнии — орган, формирующий политику в судах штата, пишет Reuters.

Согласно утвержденному порядку, суды, которые не планируют полностью запрещать генеративный ИИ, обязаны до 1 сентября 2025 года разработать и внедрить внутреннюю политику его использования. При этом суды могут воспользоваться типовой моделью, подготовленной рабочей группой по ИИ, созданной по инициативе председателя Верховного суда штата Патрисии Герреро в 2024 году, либо адаптировать ее под свои задачи.

Как отметил председатель рабочей группы, судья апелляционного суда Брэд Хилл, утвержденное решение «обеспечивает наилучший баланс между единообразием и гибкостью».

Политика каждого суда должна учитывать риски, связанные с использованием генеративного ИИ, в частности конфиденциальность, приватность, предвзятость, безопасность и защиту данных. Также должны быть прописаны требования к надзору, ответственности, прозрачности и соблюдению правил при работе с такими системами.

Правила запрещают вводить конфиденциальную информацию в публичные ИИ-сервисы, использовать ИИ для дискриминации и обязывают судей и сотрудников проверять достоверность ИИ-сгенерированных материалов. В случаях, когда итоговый текст, изображение или аудиоматериал, предоставленный общественности, был полностью создан ИИ, факт его использования должен быть раскрыт.

Брэд Хилл добавил, что рабочая группа сознательно не вводила жесткие ограничения на применение ИИ, поскольку технологии развиваются стремительно, и важно сохранить пространство для адаптации.

Судебная система Калифорнии — крупнейшая в США: она охватывает 65 судов, около 1 800 судей и ежегодно рассматривает до 5 миллионов дел.

Ранее свои политики в отношении ИИ уже приняли штаты Иллинойс, Делавэр и Аризона. В Нью-Йорке, Джорджии и Коннектикуте вопросы использования генеративного ИИ в судах пока находятся на стадии изучения.

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США искусственный интеллект ИИ

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