Законопроектом об изменениях в полномочия НАБУ и САП могут упростить порядок назначения прокуроров

12:41, 22 июля 2025
Прокурорами Офиса Генерального прокурора и областной прокуратуры смогут быть назначены прокуроры прокуратур низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, а также лица, которые не занимали должности прокурора на день вступления в силу нового закона, но отвечают определенным требованиям.
Законопроектом 12414, которым предлагается внести изменения в УПК относительно распределения полномочий НАБУ, САП и Офиса Генпрокурора, и который 22 июля рассмотрит во втором чтении Верховная Рада, также предлагается изменить закон о прокуратуре.
Изменения касаются упрощения порядка назначения прокуроров во время военного положения.
В частности, переходные положения предлагается дополнить пунктом 5-4, согласно которому в период действия военного положения:
- Прокурорами Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры могут быть назначены прокуроры прокуратур низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, предусмотренного статьей 38 этого Закона, а также лица, которые не занимали должности прокурора на день вступления в силу Закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения» (то есть, этим новым законом). Такие лица должны соответствовать требованиям к кандидату на должность прокурора прокуратуры соответствующего уровня, предусмотренным статьей 27 этого Закона.
- Назначение на должность прокурора Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры осуществляется на основании поданного заявления.
- Лица, не занимающие должность прокурора, подают документы, предусмотренные статьей 30 этого Закона.
- Назначение на должность прокурора лиц, не занимающих должность прокурора, осуществляется после проведения специальной проверки в порядке, установленном Законом Украины «О предотвращении коррупции».
Законопроект называется «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения».
Напомним, «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения относительно полномочий Генпрокурора, НАБУ и САП вносятся финальной редакцией законопроекта 12414, которую комитет рекомендовал ко второму чтению.
Автор: Наталя Мамченко
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