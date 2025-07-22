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Законопроектом об изменениях в полномочия НАБУ и САП могут упростить порядок назначения прокуроров

12:41, 22 июля 2025
Прокурорами Офиса Генерального прокурора и областной прокуратуры смогут быть назначены прокуроры прокуратур низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, а также лица, которые не занимали должности прокурора на день вступления в силу нового закона, но отвечают определенным требованиям.
Законопроектом об изменениях в полномочия НАБУ и САП могут упростить порядок назначения прокуроров
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Законопроектом 12414, которым предлагается внести изменения в УПК относительно распределения полномочий НАБУ, САП и Офиса Генпрокурора, и который 22 июля рассмотрит во втором чтении Верховная Рада, также предлагается изменить закон о прокуратуре.

Изменения касаются упрощения порядка назначения прокуроров во время военного положения.

В частности, переходные положения предлагается дополнить пунктом 5-4, согласно которому в период действия военного положения:

  1. Прокурорами Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры могут быть назначены прокуроры прокуратур низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, предусмотренного статьей 38 этого Закона, а также лица, которые не занимали должности прокурора на день вступления в силу Закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения» (то есть, этим новым законом). Такие лица должны соответствовать требованиям к кандидату на должность прокурора прокуратуры соответствующего уровня, предусмотренным статьей 27 этого Закона.
  2. Назначение на должность прокурора Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры осуществляется на основании поданного заявления.
  3. Лица, не занимающие должность прокурора, подают документы, предусмотренные статьей 30 этого Закона.
  4. Назначение на должность прокурора лиц, не занимающих должность прокурора, осуществляется после проведения специальной проверки в порядке, установленном Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Законопроект называется «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения».

Напомним, «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения относительно полномочий Генпрокурора, НАБУ и САП вносятся финальной редакцией законопроекта 12414, которую комитет рекомендовал ко второму чтению.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ ОГП прокуратура Верховная Рада Украины САП

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