Законопроектом про зміни до повноважень НАБУ і САП можуть спростити порядок призначення прокурорів

Прокурорами Офісу Генерального прокурора і обласної прокуратури зможуть бути призначені прокурори прокуратур нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, а також особи, які не займали посади прокурора на день набрання чинності новим законом, але відповідають певним вимогам

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Законопроектом 12414, яким пропонується внести зміни до КПК стосовно розподілу повноважень НАБУ, САП та Офісу Генпрокурора, і який 22 липня розгляне у другому читанні Верховна Рада, також пропонується змінити закон про прокуратуру.

Зміни стосуються спрощення порядку призначення прокурорів під час воєнного стану.

Зокрема перехідні положення пропонується доповнити пунктом 5-4, відповідно до якого у період дії воєнного стану:

1) прокурорами Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури можуть бути призначені прокурори прокуратур нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, передбаченого статтею 38 цього Закону, а також особи, які не займали посади прокурора на день набрання чинності Законом «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану» (тобто, цим новим законом). Такі особи мають відповідати вимогам до кандидата на посаду прокурора прокуратури відповідного рівня, передбаченим статтею 27 цього Закону;

2) призначення на посаду прокурора Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури здійснюється на підставі поданої заяви;

3) особи, які не займають посаду прокурора, подають документи, передбачені статтею 30 цього Закону;

4) призначення на посаду прокурора осіб, які не займають посаду прокурора здійснюється після проведення спеціальної перевірки у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції».

Законопроект має назву «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану».

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни стосовно повноважень Генпрокурора, НАБУ і САП вносяться фінальною редакцією законопроекту 12414, яку рекомендував комітет до другого читання.

Автор: Наталя Мамченко

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