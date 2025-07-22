ВСП уволил судью Сватовского райсуда Луганской области Виктора Половинку, командированного в суд в Киевской области

Высший совет правосудия уволил судью Виктора Половинко за совершение существенного дисциплинарного проступка.

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Высший совет правосудия уволил судью Сватовского районного суда Луганской области Виктора Половинку, командированного в Рокитнянский районный суд Киевской области, за совершение существенного дисциплинарного проступка. Об этом сообщает ВСП.

Так, ВСП принял решение об увольнении Половинки Виктора Александровича с должности судьи Сватовского районного суда Луганской области (командированного в Рокитнянский районный суд Киевской области) на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Указывается, что реализация процедуры осуществлялась на основании представления Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Сватовского районного суда Луганской области, командированного в Рокитнянский районный суд Киевской области, Половинку Виктора Александровича к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или свидетельствует о несоответствии занимаемой должности.

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