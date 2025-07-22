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ВРП звільнила суддю Сватівського райсуду Луганської області Віктора Половинку, відрядженого до суду на Київщині

13:51, 22 липня 2025
Вища рада правосуддя звільнила суддю Віктора Половинку за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
ВРП звільнила суддю Сватівського райсуду Луганської області Віктора Половинку, відрядженого до суду на Київщині
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Вища рада правосуддя звільнила суддю Сватівського районного суду Луганської області Віктора Половинку, відрядженого до Рокитнянського районного суду Київської області, за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це повідомляє ВРП.

Так, ВРП ухвалила рішення про звільнення Половинки Віктора Олександровича з посади судді Сватівського районного суду Луганської області (відряджений до Рокитнянського районного суду Київської області) на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Вказується, що реалізація процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Сватівського районного суду Луганської області, відрядженого до Рокитнянського районного суду Київської області Половинку Віктора Олександровича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

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