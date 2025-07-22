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США выходят из ЮНЕСКО – Трамп обвинил организацию в антиамериканской политике

13:33, 22 июля 2025
Трамп выводит США из ЮНЕСКО из-за «антиамериканской» и «пробужденной» повестки дня организации.
США выходят из ЮНЕСКО – Трамп обвинил организацию в антиамериканской политике
Фото: NBC News
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Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ЮНЕСКО, обвинив организацию в антиамериканских, антиизраильских настроениях и продвижении «пробужденной» повестки дня. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на представителей администрации.

Решение было принято после 90-дневного обзора деятельности ЮНЕСКО, инициированного Трампом в феврале 2025 года. Целью обзора было проверить организацию на наличие антисемитизма и антиизраильских предубеждений. По словам чиновника Белого дома, администрация обнаружила несогласие с политикой ЮНЕСКО по разнообразию, равенству и инклюзии, а также с ее пропалестинскими и прокитайскими позициями.

«Президент Трамп выводит США из ЮНЕСКО, которая поддерживает разъединяющие культурные и социальные инициативы, противоречащие здравому смыслу, за который американцы проголосовали», - заявила заместитель спикера Белого дома Анна Келли. Она подчеркнула, что Трамп всегда будет ставить национальные интересы США на первое место.

Среди причин недовольства - «антирасистский инструментарий» ЮНЕСКО 2023 года, который призвал страны внедрять политику социальной справедливости, и инициатива «Трансформация MEN'talities» 2024 года, направленная на изменение «вредных гендерных норм» у мужчин, в частности в Индии. Также организация выпустила отчет о видеоиграх, которые, по словам помощницы генерального директора Габриэлы Рамос, могут способствовать гендерному равенству и бороться с дискриминационными стереотипами.

Критика также касается антиизраильской позиции ЮНЕСКО, в частности признания еврейских святынь объектами «палестинского наследия» и осуждения действий Израиля против ХАМАС без упоминания о террористической деятельности группировки. Кроме того, Китай, будучи вторым по величине спонсором ЮНЕСКО, использует свое влияние для продвижения собственных интересов, в частности приуменьшения роли меньшинств, таких как уйгуры, в истории страны.

Выход США из ЮНЕСКО является очередным шагом администрации Трампа для пересмотра участия страны в международных организациях, которые, по ее мнению, не отвечают американским интересам.

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США Дональд Трамп ЮНЕСКО

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