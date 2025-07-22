США виходять з ЮНЕСКО – Трамп звинуватив організацію в антиамериканській політиці

Трамп виводить США з ЮНЕСКО через «антиамериканський» і «пробуджений» порядок денний організації.

Фото: NBC News

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Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з ЮНЕСКО, звинувативши організацію в антиамериканських, антиізраїльських настроях та просуванні «пробудженого» порядку денного. Про це повідомила газета New York Post із посиланням на представників адміністрації.

Рішення було ухвалено після 90-денного огляду діяльності ЮНЕСКО, ініційованого Трампом у лютому 2025 року. Огляд мав на меті перевірити організацію на наявність антисемітизму та антиізраїльських упереджень. За словами чиновника Білого дому, адміністрація виявила незгоду з політикою ЮНЕСКО щодо різноманітності, рівності та інклюзії, а також із її пропалестинськими та прокитайськими позиціями.

«Президент Трамп виводить США з ЮНЕСКО, яка підтримує роз’єднуючі культурні та соціальні ініціативи, що суперечать здоровому глузду, за який американці проголосували», — заявила заступниця речника Білого дому Анна Келлі. Вона підкреслила, що Трамп завжди ставитиме національні інтереси США на перше місце.

Серед причин невдоволення — «антирасистський інструментарій» ЮНЕСКО 2023 року, який закликав країни впроваджувати політику соціальної справедливості, та ініціатива «Трансформація MEN'talities» 2024 року, спрямована на зміну «шкідливих гендерних норм» у чоловіків, зокрема в Індії. Також організація випустила звіт про відеоігри, які, за словами помічниці генерального директора Габріели Рамос, можуть сприяти гендерній рівності та боротися з дискримінаційними стереотипами.

Критика також стосується антиізраїльської позиції ЮНЕСКО, зокрема визнання єврейських святинь об’єктами «палестинської спадщини» та засудження дій Ізраїлю проти ХАМАС без згадки про терористичну діяльність угруповання. Крім того, Китай, будучи другим за величиною спонсором ЮНЕСКО, використовує свій вплив для просування власних інтересів, зокрема применшення ролі меншин, таких як уйгури, в історії країни.

Вихід США з ЮНЕСКО є черговим кроком адміністрації Трампа для перегляду участі країни в міжнародних організаціях, які, на її думку, не відповідають американським інтересам.

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