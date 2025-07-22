Практика судов
  1. В Украине

Суд избрал меру пресечения сотруднику НАБУ, которого подозревают в сотрудничестве с фсб

13:26, 22 июля 2025
В Киеве суд арестовал без права залога сотрудника НАБУ, которого подозревают в шпионаже в пользу россиян.
Суд избрал меру пресечения сотруднику НАБУ, которого подозревают в сотрудничестве с фсб
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста для чиновника закрытого подразделения Национального антикоррупционного бюро Виктора Гусарова, которого заподозрили в шпионаже в пользу фсб рф, пишет Hromadske.

По данным издания, Гусарова отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Ранее СБУ сообщала, что в рядах НАБУ разоблачили российского «крота», которого курировал замначальника охраны Януковича.

Позже в НАБУ прокомментировали задержание СБУ сотрудника ЦА НАБУ.

Добавим, Служба безопасности Украины вместе с Офисом Генерального прокурора обнаружила новые факты утечки информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд НАБУ Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла изменения в УПК относительно полномочий НАБУ, САП и Генпрокурора – детали

Верховная Рада приняла в целом законопроект 12414, который вносит существенные изменения в Уголовный процессуальный кодекс касательно полномочий руководителя САП, НАБУ и Генерального прокурора.

Резонансные разоблачения в НАБУ ставят вопросы к открытым Бюро делам против украинского бизнеса

«Спецразоблачитель» для НАБУ Александр Кубраков, экс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикоррупционеров» и другие «совпадения» в деле Сергея Копистыри вызывают ряд вопросов.

В УПК предлагают изменить порядок уведомления о подозрении народным депутатам и министрам

Отдельное упоминание о руководителе САП как фигуре, осуществляющей письменное уведомление о подозрении народным депутатам и министрам, исключается из статьи 481 УПК.

Законопроектом об изменениях в полномочия НАБУ и САП могут упростить порядок назначения прокуроров

Прокурорами Офиса Генерального прокурора и областной прокуратуры смогут быть назначены прокуроры прокуратур низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, а также лица, которые не занимали должности прокурора на день вступления в силу нового закона, но отвечают определенным требованиям.

Руководителя САП исключат из списка руководителей органов прокуратуры, а полномочия Генпрокурора будут расширены – Верховная Рада рассмотрит законопроект о НАБУ и САП

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения относительно полномочий Генпрокурора, НАБУ и САП вносятся финальной редакцией законопроекта 12414.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва