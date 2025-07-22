Суд избрал меру пресечения сотруднику НАБУ, которого подозревают в сотрудничестве с фсб

В Киеве суд арестовал без права залога сотрудника НАБУ, которого подозревают в шпионаже в пользу россиян.

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Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста для чиновника закрытого подразделения Национального антикоррупционного бюро Виктора Гусарова, которого заподозрили в шпионаже в пользу фсб рф, пишет Hromadske.

По данным издания, Гусарова отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Ранее СБУ сообщала, что в рядах НАБУ разоблачили российского «крота», которого курировал замначальника охраны Януковича.

Позже в НАБУ прокомментировали задержание СБУ сотрудника ЦА НАБУ.

Добавим, Служба безопасности Украины вместе с Офисом Генерального прокурора обнаружила новые факты утечки информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро.

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