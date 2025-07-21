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В рядах НАБУ разоблачили российского «крота», которого курировал замначальника охраны Януковича — СБУ

15:32, 21 июля 2025
В СБУ заявили, что в Киеве задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ.
В рядах НАБУ разоблачили российского «крота», которого курировал замначальника охраны Януковича — СБУ
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Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с Офисом Генпрокурора разоблачила агентурное проникновение фсб в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом информирует официальный сайт СБУ.

Отмечается, что в результате комплексных мероприятий в Киеве задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в самом элитном, закрытом подразделении «Д-2» и шпионил для российской спецслужбы.

«Как установило следствие, подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов — заместитель начальника охраны Януковича, который в феврале 2014 года помог беглому президенту перебраться в россию, а сам остался в Крыму, вступил в ряды оккупантов и был завербован фсб», — заявили в СБУ.

Служба безопасности добавила, что задокументировала не менее 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю начальника охраны Януковича со стороны фигуранта.

В частности, «крот» собирал для фсб установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал теракты и специальные информационные операции.

Чтобы получить персональную информацию о потенциальных «целях», фигурант использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины.

«За каждое выполненное задание агент получал от куратора деньги, которые поступали на его банковскую карту.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины сообщали руководству НАБУ о возможных рисках в отношении указанного сотрудника. Однако руководство ведомства не приняло никаких мер реагирования, а фигурант после этого продолжил работу на занимаемой должности и пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности», — заявили в СБУ.

В дальнейшем, после тщательной документализации преступлений «крота», СБУ и ОГП задержали его. У него изъяты телефон и компьютерная техника, которые он использовал для контактов с куратором.

В настоящее время агенту рф сообщено о подозрении. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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НАБУ СБУ

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