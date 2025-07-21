В Киеве прокуратура требует привести в надлежащее состояние памятник «Дом с хлебной лавкой»

Прокуратура требует обязать владельца принять меры по сохранению исторического здания.

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Киевский окружной административный суд открыл производство по делу, где прокуратура требует обязать частное общество привести памятник архитектуры «Дом с хлебной лавкой» в надлежащее состояние путем выполнения ремонтно-реставрационных работ. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Основанием обращения в суд стало нарушение требований охраны законодательства и условий охранного договора, заключенного между застройщиком и Департаментом охраны культурного наследия КГГА.

Речь идет о незаконных строительных работах в здании по ул. Ярославов Вал, 27 известен как «Дом с хлебной лавкой».

Эта постройка является памятником архитектуры местного значения, построенная в 1863 году в стиле позднего классицизма. Дом сохраняет черты первичного проектирования, включая исторический цокольный этаж, деревянный мезонин и аутентичный фасад. Когда-то на первом этаже функционировал хлебный магазин, что и дало название зданию. Объект входит в охранную зону «Старый Киев» и является уникальным образцом городской усадебной архитектуры XIX века.

Следовательно, прокуратура требует привести памятник в надлежащее состояние.

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