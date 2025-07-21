У Києві прокуратура вимагає привести до належного стану пам’ятку «Будинок з хлібною лавкою»

Прокуратура вимагає зобов’язати власника вжити заходи для збереження історичної будівлі.

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Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, де прокуратура вимагає зобов’язати приватне товариство привести пам’ятку архітектури «Будинок з хлібною лавкою» до належного стану шляхом виконання ремонтно-реставраційних робіт. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Підставою звернення до суду стало порушення вимог пам’яткоохоронного законодавства та умов охоронного договору, укладеного між забудовником і Департаментом охорони культурної спадщини КМДА.

Йдеться про незаконні будівельні роботи у будівлі, по вул. Ярославів Вал, 27 відомій як «Будинок з хлібною лавкою».

Ця споруда є пам’яткою архітектури місцевого значення, зведена у 1863 році в стилі пізнього класицизму. Будинок зберігає риси первинного проєктування, включно з історичним цокольним поверхом, дерев’яним мезоніном і автентичним фасадом. Колись на першому поверсі функціонувала хлібна крамниця, що й дало назву будівлі. Об'єкт входить до охоронної зони «Старий Київ» і є унікальним зразком міської садибної архітектури ХІХ століття.

Відтак прокуратура вимагає привести пам’ятку до належного стану.

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