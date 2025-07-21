Практика судів
  1. В Україні

У лавах НАБУ викрили російського «крота», якого курував заступник керівника охорони Януковича — СБУ

15:32, 21 липня 2025
У СБУ заявили, що у Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ.
У лавах НАБУ викрили російського «крота», якого курував заступник керівника охорони Януковича — СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України повідомила, що разом з Офісом Генпрокурора викрили агентурне проникнення фсб до Національного антикорупційного бюро України. Про це інформує офіційний сайт СБУ.

Зазначається, що результатами комплексних заходів у Києві затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі «Д-2» та шпигував для російської спецслужби.

«Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований фсб», - заявили у СБУ.

Служба безпеки додала, що задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта.

Серед іншого, «кріт» збирав для фсб установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції.

Щоб отримати персональну інформацію про потенційні «цілі», фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України.

«За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку.

Раніше співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності», - заявили в СБУ.

У подальшому, після ґрунтовного документування злочинів «крота», СБУ та ОГП затримали його. У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Наразі агенту рф повідомлено про підозру. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ СБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Денис Маслов вніс законопроект про підвищення окладів суддям місцевих судів до 90 тисяч грн, але є нюанс

Зміни передбачають обрахунок окладів суддів в орудних величинах, а розмір орудної величини буде встановлено Кабміном, доручення якому з «бажаним» розміром цієї величини міститься в іншому законопроекті, який зареєстрували Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Данило Гетманцев та інші.

Повинна бути ясність у стратегії уряду в широкому наборі реформ – голова місії МВФ по Україні

Керівник місії МВФ по Україні Гевін Грей зазначив, що для МВФ важливо, щоб партнери могли сказати всім зацікавленим сторонам, що Україна продовжує реформи.

У бюджетному комітеті вважають, що міжнародним партнерам час дозволити використовувати їх допомогу на потреби ЗСУ

Наразі міжнародні партнери не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору оборони України, крім Великої Британії.

У СБУ відповіли НАБУ і САП: заяви про можливе розкриття СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є маніпуляцією

Співробітники СБУ не отримували доступ до інформації про негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП – у СБУ відреагували на звинувачення НАБУ і САП.

МВФ погодив програму співпраці з Аргентиною без вимог реформ, в той час, як Україні довелося пройти 8 переглядів з вимогами – Роксолана Підласа

МВФ вже має практику, коли погоджує співпрацю з країнами без вимог стосовно реформ – в той час, як Україні доводиться постійно звітувати про виконання «структурних маяків»

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду