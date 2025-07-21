У лавах НАБУ викрили російського «крота», якого курував заступник керівника охорони Януковича — СБУ

У СБУ заявили, що у Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ.

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Служба безпеки України повідомила, що разом з Офісом Генпрокурора викрили агентурне проникнення фсб до Національного антикорупційного бюро України. Про це інформує офіційний сайт СБУ.

Зазначається, що результатами комплексних заходів у Києві затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі «Д-2» та шпигував для російської спецслужби.

«Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований фсб», - заявили у СБУ.

Служба безпеки додала, що задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта.

Серед іншого, «кріт» збирав для фсб установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції.

Щоб отримати персональну інформацію про потенційні «цілі», фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України.

«За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку.

Раніше співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності», - заявили в СБУ.

У подальшому, після ґрунтовного документування злочинів «крота», СБУ та ОГП затримали його. У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Наразі агенту рф повідомлено про підозру. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

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