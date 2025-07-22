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СБУ разоблачила утечку конфиденциальной информации из НАБУ – изъяты документы по делу нардепа от ОПЗЖ Христенко

12:24, 22 июля 2025
СБУ нашла документы с ограниченным доступом у родственников депутата-коллаборанта.
СБУ разоблачила утечку конфиденциальной информации из НАБУ – изъяты документы по делу нардепа от ОПЗЖ Христенко
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины вместе с Офисом Генерального прокурора обнаружила новые факты утечки информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Во время обысков по месту жительства близких родственников народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, которого подозревают в государственной измене и работе на ФСБ РФ, правоохранители изъяли конфиденциальные документы НАБУ. В частности, найдены материалы негласных следственных действий в отношении фигурантов уголовных производств, а также десятки личных анкет кандидатов в детективы НАБУ, включая данные одного из руководителей межрегиональных управлений Бюро Руслана Магамедрасулова и экс-детектива Тимура Аршавина.

По данным следствия, Магамедрасулов, которого СБУ задержала по подозрению в контактах с представителями РФ и незаконной торговле, имел связи со страной-агрессором.

Федору Христенко, который покинул Украину после начала полномасштабного вторжения, заочно сообщено о подозрении за государственную измену (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 УК Украины) и злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Следствие установило, что он был завербован ФСБ еще во времена президентства Януковича и выступал посредником между коллаборационистом Арменом Саркисяном и резидентом ФСБ Юрием Иванющенко.

СБУ также расследует связи Христенко с руководством НАБУ, в частности с Магамедрасуловим и Александром Скомаровым, руководителем одного из подразделений детективов. По данным следствия, подчиненные Скомарова способствовали бегству за границу бизнес-партнера Игоря Коломойского Геннадия Боголюбова при посредничестве Христенко.

Как ранее сообщили в СБУ, два сотрудника НАБУ участвовали в операции по вывозу за границу одного из известных олигархов. При этом они находились в соседнем купе поезда «для подстраховки». Данную «спецоперацию», по данным следствия, также организовал Федор Христенко.

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СБУ

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