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СБУ викрила витік конфіденційної інформації з НАБУ – вилучено документи у справі нардепа від ОПЗЖ Христенка

12:24, 22 липня 2025
СБУ знайшла документи з обмеженим доступом у родичів депутата-колаборанта.
СБУ викрила витік конфіденційної інформації з НАБУ – вилучено документи у справі нардепа від ОПЗЖ Христенка
Фото: СБУ
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Служба безпеки України разом із Офісом Генерального прокурора виявила нові факти витоку інформації з обмеженим доступом із Національного антикорупційного бюро. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання близьких родичів народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрюють у державній зраді та роботі на ФСБ РФ, правоохоронці вилучили конфіденційні документи НАБУ. Зокрема, знайдено матеріали негласних слідчих дій щодо фігурантів кримінальних проваджень, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи НАБУ, включно з даними одного з керівників міжрегіональних управлінь Бюро Руслана Магамедрасулова та ексдетектива Тимура Аршавіна.

За даними слідства, Магамедрасулов, якого СБУ затримала за підозрою у контактах із представниками РФ та незаконній торгівлі, мав зв’язки з країною-агресором. Аршавін, своєю чергою, у 2024 році втік з України поза офіційними пунктами пропуску і не повертався.

Федору Христенку, який покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення, заочно повідомлено про підозру за державну зраду (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 КК України) та зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Слідство встановило, що він був завербований ФСБ ще за часів президентства Януковича і виступав посередником між колаборантом Арменом Саркісяном та резидентом ФСБ Юрієм Іванющенком.

СБУ також розслідує зв’язки Христенка з керівництвом НАБУ, зокрема з Магамедрасуловим та Олександром Скомаровим, керівником одного з підрозділів детективів. За даними слідства, підлеглі Скомарова сприяли втечі за кордон бізнес-партнера Ігоря Коломойського Геннадія Боголюбова за посередництва Христенка.

Як раніше повідомили у СБУ, два співробітники НАБУ брали участь у операції з вивезення за кордон одного з відомих олігархів. Вони при цьому знаходилися у сусідньому купе поїзда «для підстраховки». Відповідну «спецоперацію», за даними слідства, також організував Федір Христенко.

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СБУ

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