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Суд обрав запобіжний захід співробітнику НАБУ, якого підозрюють у співпраці з фсб

13:26, 22 липня 2025
У Києві суд арештував без права застави співробітника НАБУ, якого підозрюють у шпигунстві на користь росіян.
Суд обрав запобіжний захід співробітнику НАБУ, якого підозрюють у співпраці з фсб
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Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту для посадовця закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро Віктора Гусарова, якого запідозрили в шпигунстві на користь фсб рф, пише Hromadske.

За даними видання, Гусарова відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

Раніше СБУ повідомляла, що у лавах НАБУ викрили російського «крота», якого курував заступник керівника охорони Януковича.

Згодом у НАБУ прокоментували затримання СБУ співробітника ЦА НАБУ.

Додамо, Служба безпеки України разом із Офісом Генерального прокурора виявила нові факти витоку інформації з обмеженим доступом із Національного антикорупційного бюро. 

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суд НАБУ Київ

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