Володимир Зеленський назвав дату нових переговорів із РФ у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий раунд переговорів між Україною та РФ відбудеться 23 липня у Туреччині. Про це Глава держави повідомив під час вечірнього звернення 21 липня.
Зеленський зазначив, що 21 липня він обговорив із секретарем Ради нацбезпеки і оборони України Рустемом Умєровим підготовку ще одного обміну і нової зустрічі з російською стороною в Туреччині.
«Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей», - зазначив він.
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