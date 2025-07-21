Володимир Зеленський назвав дату нових переговорів із РФ у Стамбулі

Володимир Зеленський повідомив, що переговори між Україною та РФ відбудуться вже на цьому тижні.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий раунд переговорів між Україною та РФ відбудеться 23 липня у Туреччині. Про це Глава держави повідомив під час вечірнього звернення 21 липня.

Зеленський зазначив, що 21 липня він обговорив із секретарем Ради нацбезпеки і оборони України Рустемом Умєровим підготовку ще одного обміну і нової зустрічі з російською стороною в Туреччині.

«Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей», - зазначив він.

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